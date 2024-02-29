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Borçluları feraha çıkaran kampanya! O banka 50.000 TL'yi trink hesaplara yatıracak

Borcu olanlara bankalardan borç transfer kredisi geliyor. İşte detaylar....

Yayın Tarihi: 29.02.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:41
Borçluları feraha çıkaran kampanya! O banka 50.000 TL'yi trink hesaplara yatıracak

BORCU OLANLARA MÜJDE GİBİ HABER…O BANKALAR SİZE ÇARE OLACAK…BAŞVURULAR BAŞLADI…

Ekonomik sıkıntılardan dolayı hemen hemen herkesin borcu var. Borcu olanlara işte o bankalardan müjde gibi bir haber geldi. Bankalar borcu olan müşterilerin borcunu kapatma kredisi vereceklerini belirtti. İşte borç kapatma kredisi veren bankalar ve limitleri….

para

Borcu olan vatandaşlar bu kredinin detaylarını merak ediyor. Sizler için bu kredileri araştırdık. İşte çıkan sonuçlar…

BANKA KAMPANYALARI BAŞLADI…

Farklı 7 banka borcu olanlar için düğmeye bastı. Borcu olanlar ve bu borcu kapatmayı düşünenler bu bankalara giderek kredi kapama kredisi ile borçlarını tek bir banka üzerinden ödeyebilecek. Buna göre TEB bankası borç transfer kredisi ile müşterilerine bir kampanya hazırladı. Buna göre de şubelerle görüşerek yada CEBTETEB e girerek kredinin detaylarını öğrenebilirsiniz.

ING Bankası da bu kredi kampanyasından başlatarak 50 biin lira kredi vereceğini açıkladı. Üstelik uygun vade ve faiz seçenekleri ile verileceğini de aktardı. Kredi borçlarını ING'ye taşıyan müşterilere %3,33'ten başlayan faiz seçeneği ve uygun ödeme koşullarına sahip kredi verilecek.

Garanti BBVA da müşterilerine özel olarak bir kredi kapama kredisi oluşturdu. Buna göre de diğer bankalardaki kredilerini br bankada toplamayı isteyen vatandaşlar garanti internet sitesi üzerinden ya da şubelere gelerek bu kampanyadan yararlanabilecek. Üstelik bu bankada 36 ay vade imkanı tanınıyor.

İş Bankası da bu konu ile ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu. Türkiye İş Bankası tarafından müşterilere özel olarak borç transfer kredisi hazırlandı. Uygun vade seçeneği ile 36 ay vadeli kredilerden yararlanmak için İş Bankası ile iletişime geçebilirsiniz.

 Yapı Kredi Bankası da diğer bankalar gibi borçları bir çatı altında toplamak için bir kredi kampanyası ile geldi. Bu bankanın kredisinden yararlanmak için de başvuru yaparak borçlarınızı bir çatı altında toplayabilirsiniz. Üstelik Yapı Kredi Bankası müşterilerine 70 bin liraya kadar kredi vereceğini duyurdu. Sizde borçlarınızı bir çatı altında toplayarak Yapı Kredinin bu kampanyasından yararlanabilirsiniz. Bit yapı kredi şubesine giderek ya da mobil işlemlerden kredinizi alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Akbank tarafından oluşturulan kredi ilanına göre de kredi kapatma kredisi alacak müşteriler cazip faiz oranları ve 3 aya kadar vade erteleme seçeneğine sahip olacak. Kredinizi Akbank tan çektiğinizde geri ödemeye 3 ay sonra başlayabileceksiniz. Bu da bir çok müşterinin ekonomik anlamda rahatlamasını ve aile ekonomisini toplamasını sağlayacaktır. Detaylı bilgi için Akbank ile iletişime geçebilirsiniz.

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