Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,62 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,62 düşüşle tamamladı. İşlem hacmi yüksek hisse senetleri ve güncel ekonomik göstergelerle ilgili detaylar haberimizde.



BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, güne 24,92 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.889,00 puandan başlamasına rağmen, gün içinde en düşük 10.772,29 ve en yüksek 10.900,64 puanı gördü. Endeks, önceki kapanışa göre 67,50 puan azalarak 10.796,57 puandan kapandı. Gün içindeki dalgalanmalar, piyasalardaki belirsizliği yansıttı.

Sektör endekslerinde karmaşık bir görünüm hakim oldu. Mali endeks yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,24 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Bu durum, farklı sektörlerin ekonomik belirsizliklerden nasıl etkilendiğini gösteriyor.



BIST 30 ENDEKSİ VE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 113,69 puan ve yüzde 0,96 kayıpla 11.749,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaparken, 51'i geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

ALTIN FİYATLARI VE TAHVİL GETİRİLERİ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.354 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 artışla 2 milyon 508 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,47, bileşik getirisi ise yüzde 39,80 oldu.

DÖVİZ KURLARI VE ULUSLARARASI PİYASALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,7133 lira, satışta 32,8444 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,6172 lira, satışta 32,7479 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi de 161,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 azalışla 84,5 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, küresel enerji piyasalarındaki arz ve talep dengesizliklerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

