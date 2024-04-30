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Borsa İstanbul'da günlük seyir: BIST 100 endeksi yatay başladı, düşüşle tamamlandı

Borsa İstanbul'da işlem günü, yatay başlangıçtan sonra düşüşle sona erdi. İşte günlük piyasa analizi ve BIST 100 endeksinin seyri...

Yayın Tarihi: 30.04.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 19:14
Borsa İstanbul'da günlük seyir: BIST 100 endeksi yatay başladı, düşüşle tamamlandı

Borsa İstanbul'da 30 Nisan tarihli işlem günü, yatay bir seyirle başladı ve sonrasında yaşanan düşüşle tamamlandı. BIST 100 endeksi, güne 10.081,68 puandan başladıktan sonra günü yüzde 0,37'lik bir düşüşle 10.045,74 puandan kapattı.

Gün içinde BIST 100 endeksi, özellikle ilk yarıda 10.132,88 puanla rekor seviyeye ulaştı. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde düşüş yaşandı ve endeks değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 artarken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile metal eşya makine olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,19 ile spor sektörü oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak olan konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu vurguladılar.

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