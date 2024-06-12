Borsa İstanbul yükselişle açıldı, Fed Faiz kararı bekleniyor!

BIST 100 Yükselişle Açıldı! Gözler Fed Faiz Kararına Çevrildi



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün güne yüzde 0,11 yükselişle 10.062,81 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 11,43 puan ve yüzde 0,11 artış kaydetti.



Bankacılık endeksi günü yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybeden ise yüzde 0,68 ile bilişim oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamlamış ve böylece üst üste 5 günlük düşüş serisine son vermişti.

Fed Faiz Kararı ve ABD Enflasyon Verileri Bekleniyor:

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ve yatırımcıların bugünkü ABD enflasyon verilerine ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine odaklandığını belirtiyor.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine dair belirsizliği artırdı. Analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesini bekliyor.

Ayrıca, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri takip edilirken, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi yer alıyor.

Teknik Analiz:

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.