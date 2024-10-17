BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

3 senedir kat be kat düşen ve akabinde kendi rekor seviyesine gelse de bir türlü alt coinlere yaramayan Bitcoin ile alakalı olarak akıllardaki soru işaretleri devam ediyor. Bir çok yerde resmileşen ve artık para birimi olarak kabul edilen Bitcoin ne zaman yükselecek sorusunun yanıtı 3 senedir yakından takip edilirken, yatırım yapmak isteyen ya da elinde uzun zamandır bitcoin ya da alt coin bulunan vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki BTC ne zaman yükselecek? Bitcoin boğası ne zaman gelecek? İşte uzmanların hesaplamaları ile birlikte BTC yorumları sizlerle

Küresel piyasalarda kripto para dünyası, özellikle Bitcoin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmasına mahal vermeye devam ediyor. Uzmanlar BTC yorumları için ABD başkanlık seçimleri ve FED faiz indirim kararlarını işaret ederken, BTC boğası ilealakalı bir çok tahmin de sunulmaya devam ediyor. ABD'deki başkanlık seçimleri yaklaşırken, bu süreçte Bitcoin yatırımcıları için önemli fırsatlar sunabileceği ön planda yer alıyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Standard Chartered, Bitcoin fiyatlarının seçim döneminde önemli bir artış gösterebileceği tahminini sunarken, bu kapsamda BTC rallisinin bu dönemde başlaması muhtemel gibi durduğu açıklamalarını sunuyor. ABD Başkanlık seçimleri için sayılı günler kaldı. 5 Kasım’da başlayacak olan başkanlık seçimleri sonrasında FED faiz indirim kararının BTC’ye yarayacağı yorumları yapılıyor.

ABD Seçimlerinin Bitcoin'e Etkisi

Bitcoin’in değeri, uzmanların belirttiğine göre, Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde patlamaya hazır bomba gibi olduğu ifade ediliyor. Standard Chartered’ın Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in yaklaşık 68.000 dolardan 73.800 dolara yükselmesi için önünde hiç bir engel olmadığını belirtirken, yüzde 8’lik artışın, seçim atmosferinin Bitcoin alım satımına olan etkisiyle bağdaştırıldığı biliniyor.

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki bir diğer önemli etken, Bitcoin'i büyük miktarlarda elinde bulunduran MicroStrategy şirketinden geliyor. Şu anda 252.000 adet Bitcoin’e sahip olan MicroStrategy’nin hisse senetlerindeki değer artışı, Bitcoin fiyatlarında da yükselişe mahal verieken, şirketin yükselişinin piyasaya güven verdiği vurgulanıyor.

BTC Hedef: 125.000 Dolar

Standard Chartered’ın araştırmasına göre, seçimlerin Bitcoin üzerindeki etkisinin büyük olacağı ifade edilirken, önümüzdeki rallinin mega ralli olabileceği belirtiliyor. Özellikle eski başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesi halinde, Bitcoin'in 2024 yılı sonunda 125.000 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Öte yandan Kamala Harris'in zaferinin de Bitcoin için olumlu sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. (Haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sadece uzmanların yorumları belirtilmektedir)



