Bu detayı bilenler kredi kartına fazla para kaptırmıyor! Milyonlarca kişi etkilenecek

Milyonlarca vatandaş nakit sıkıntısı yaşadığı andan kredi kartına yöneliyor. Ama çoğu da bu hataları yaparak ay sonunda ödemesi gerekenden daha fazla ödeme yapıyor. Kart kullanıcıları bu hataları tekrar etmemeniz için yapılmaması gerekenler listesi ve daha fazlası için tüm detaylar haberimizde…







KREDİ KARTLARI İÇİN FLAŞ DETAY: BUNA DİKKAT EDENLER DAHA AZ ÖDEYECEK

Uzmanlar, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde kredi kartı kullanımının artması nedeniyle kamuoyunun finansal risklere karşı dikkatli olması yönünde çağrıda bulunuyor.

Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle nakit paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle uzmanlar, insanları kredi kartı kullanırken dikkatli olmaya çağırıyor.

AMAN DİKKAT!

Kredi kartı ödemesini unutmak veya eksik yapmak, kredi kartı kullanırken yapabileceğiniz en büyük hata olduğu söyleniyor.

Ödemediğiniz takdirde faizin ödenmemesi sadece bir sorun olmakla birlikte, aynı zamanda halkın güveninin azalmasına da yol açmaktadır. Bu durum bankaların sunduğu çeşitli finansman seçeneklerinden yararlanmanıza engel olabilir.

Kredi itibarınızı korumak için mevcut kredi limitinizin %30'undan fazlasını kullanmamanın ihtiyatlı bir kullanım olduğunu söylüyor.

Bu oranı aşmanız gerekiyorsa limitinizi aşmamaya dikkat edin.

TAKİP EDİLMELİ

Bunun için kredi kartı hesaplarınızı düzenli aralıklarla online olarak takip edin ve kredi kartı firmanızdan mümkünse kredi kartı limitinizi artırmasını isteyin.

Bankalar genellikle sıkı bir kredi kontrolü yapmadan en iyi müşterileri için kredi kartı limitlerini artırabilmektedir. Kredi kartı limitinizi artırmak, kredi kullanım oranınızı en iyi kredi notu için gereken %30 eşiğinde tutmanızı kolaylaştırabilir. Örneğin bir kullanıcının bakiyesinin 10.000 TL, limitinin ise 20.000 TL olduğunu varsayalım. Bu kullanıcının kredi kartı kullanım oranı %50 ise kredi puanı olumsuz etkilenebilir.

Ancak kullanıcı bankadan kredi kartı limitinin artırılmasını isterse ve banka kart limitini ikiye katlayarak 40.000 TL'ye çıkarırsa, kullanıcı aynı harcama düzeyini korursa kredi kullanım oranı yüzde 25 olacaktır.

YÜKSEK FAİZ

Kredi kartları için maksimum faiz oranları merkez bankası tarafından belirlenmektedir ancak bankaların kendi kartlarına farklı faiz oranları belirleme yetkisi bulunmaktadır. Bakiyesi olan kart sahiplerinin avantajı, borçlarını en düşük faiz oranıyla ödeyebilmeleridir.

Borcunu zamanında ödeyemeyeceği endişesi taşıyan kullanıcıların, bu durumu çözüme kavuşturmak ve daha uygun ödeme koşulları oluşturmak için bankaları veya diğer kredi kuruluşlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu, kullanıcıların zamanında ödeme yapmasına ve yüksek finansman ücretlerinden kaçınmasına olanak tanır.

Ancak kullanıcılar için en iyi seçenek yine de kredi kartı borçlarının tamamını ödemek veya faturalandırma döngüsü sırasında faiz ödemek zorunda kalmamak için karşılayabileceklerinden daha fazla borç almamaktır. Bu hatalardan kaçınarak kredi kartı kullanımınızı yüksek kredi ücretlerinden ve kredi notunuzun düşmesinden koruyabilirsiniz.