Bu fiyata ikinci el bile bulunmuyor! Sıfır otomobil almak isteyen bu modelin fiyatını görünce bayiye koşacak

Ticaret Bakanlığı kararıyla sıfır otomobil fiyatları düşüşe geçti. Düşen otomobil fiyatları yanında kasım ayına özel kampanyalar da eklendi. Kasım ayı kampanyaları nedir? Tüm detaylar haberimizde.



İKİNCİ EL FİYATA SIFIR OTOMOBİL!

Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaptı. Kasım ayına özel indirimlerle birlikte sıfır otomobil fiyatında ikinci el araç alabilirsiniz.

Fiyatlarda yaşanan artışlarla birlikte otomobil sektöründe yatırım yapma yönünde adım atıldı. Araçlar yatırım olarak görülmektedir. Fiyatlarda yaşanan düşüşle birlikte sıfır otomobil fiyatına araç alabilirsiniz.

2023 senesi ikinci yarısında sıfır otomobil indirimleri üst üste yapılmaktadır. İhtiyaç sahipleri tarafından otomobiller alınmaktadır. Düşen talep ile birlikte fiyatlar da bu durumdan etkilendi. Fiat Egea'dan daha düşük fiyatlarla ikinci el sıfır araç sahibi olabileceksiniz.

Hyundai İ10, Egea'dan daha ucuza satışa sunulmuş bulunmaktadır. 675.000 TL'ye sıfır otomobil sahibi olabileceksiniz. Fiat Egea en düşük ücretli otomobili 775.000 TL'dir.