Bu gece yarısından sonra motorin depoları artık dolamayacak! O büyük zam geliyor

Geçtiğimiz yaz mevsimi başından beri akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Brent petrol varil fiyatının gün gün artmaya başlaması, dünya geneli yaşanan olaylar ve döviz kurunun sürekli oynak hareketlerinin devam etmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, motorin fiyatları yaklaşık 6 7 aylık süreç içerisinde 18 TL gibi rakamdan 40 TL'ye ulaşmış bulunuyor. Yaz mevsiminden petrol fiyatları 100 dolarak kadar çıkarken, sonbahar itibari ile gerginlik azalması, arz talep dengesinin yavaş yavaş yerine oturması sebebiyle petrol fiyatları da düşüş eğilimine girmiş ve 70 dolara kadar düşmüştü.

Tabi bu düşüş, akaryakıt fiyatlarına da etkisini göstermiş ve hafta indirim konusunda haberler gelmeye başlamıştı. Ancak uzmanlar bu durumun bir hayli kısa süreceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Öyle ki Nisan ayına kadar bu fiyatların tekrardan yükseleceği hatta petrol fiyatlarının 150 dolara dayanabileceği ön görülüyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyacak iken, 2024 yılına girildiği gün yapılan vergi zammı akabinde akaryakıt fiyatları durulmak bilmiyor.





Geride bıraktığımız hafta içerisinde motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruşluk zam sonrasında kulislerde dolanan bilgilerde motorine bir zammın daha kapıda olduğu bilgisi sunulmuş bulunuyor. Ortaya atılan iddialara göre bu gece yarısı itibari ile motorine yeni bir zam yapılacağı iddia ediliyor

BUGECE MOTORİNE ZAM VAR

Sektör yetkililerinden yapılan açıklamaya göre 29 Ocak Pazartesi gecesi geçerli olmak üzere 1 Lira 38 Kuruşluk zammın motorine uygulanacağı iddia ediliyor. Uzmanların da uyarısını yaptığı petrol fiyatlarındaki artışın bu duruma mahal verdiği tahmin ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 40,24 TL

Ankara 40,94 TL

İzmir 41,14 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 38,38 TL

Ankara 39,04 TL

İzmir 39,24 TL