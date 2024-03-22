Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Borç yükü altında olan birçok birey, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında peş peşe değişikliklere gitmiş durumda.

Yapılan açıklamalara göre, kredi kartları ve kredilerle ilgili bazı sıkılaştırma önlemleri alınırken, faiz oranlarında da önemli değişiklikler yaşandı.

Peki, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları son durumda nasıl şekillendi? Hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor? İşte, İş Bankası, QNB, Garanti ve ING'nin faiz oranları...

200 BİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDE 12 AY VADE SINIRI





Ortaya çıkan bilgilere göre, bankalar ihtiyaç kredisi verirken müşterilerden çeşitli koşullar talep ediyor. Bu koşullar bankadan bankaya değişiklik gösterirken, bazıları ise genel olarak benimsenmiş durumda.

Örneğin, 50 bin Türk Lirası'na kadar olan ihtiyaç kredileri 36 aya kadar, 50 bin Türk Lirası ile 100 bin Türk Lirası arasındaki krediler ise 24 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Ancak, 100 bin Türk Lirası ve üzerindeki krediler için vade süresi maksimum 12 ay ile sınırlı. Bu süreler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dışında herhangi bir kurum veya kişi tarafından değiştirilemiyor.

Banka kredilerindeki güncel faiz oranlarına ilişkin yeni veriler ortaya çıktı. Mart 2024 itibarıyla İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA ve ING Bank, 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için sundukları faiz oranları ve taksit detaylarını açıkladı.

İş Bankası, 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 4,30 faiz oranı uyguluyor. Bu kredi için ödenecek toplam tutar 279 bin 865,44 Türk Lirası olurken, aylık taksit miktarı 23 bin 322 Türk Lirası olarak belirlendi.

QNB Finansbank, aynı tutardaki kredi için aylık yüzde 4,54 faiz oranı sunuyor. Bu durumda, 12 ay vadeli 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi alanlar, aylık 23 bin 727 Türk Lirası ödeme yapacaklar. Toplam geri ödeme miktarı ise 284 bin Türk Lirası olarak hesaplanıyor.

Garanti BBVA, 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 4,79 faiz oranı belirledi. Bu kredi için aylık taksit ödemeleri 24 bin 153 Türk Lirası olarak hesaplanırken, toplam geri ödeme miktarı 289 bin Türk Lirası olacak.

ING Bank müşterileri ise aylık yüzde 4,72 faiz oranıyla kredi kullanabiliyor. 12 ay vadeli 200 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi için aylık taksit tutarı 24 bin 34 Türk Lirası olarak belirlenirken, toplam geri ödeme miktarı 288 bin Türk Lirası olarak açıklanıyor.