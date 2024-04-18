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Bu sefer KDV zammı geldi! Simit ve pasta fiyatlarında artış bekleniyor

En son yılbaşından sonra zamlanan simit fiyatlarında KDV artışına gidildiği belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:10
Bu sefer KDV zammı geldi! Simit ve pasta fiyatlarında artış bekleniyor

Maliyet artışları bir çok ürün ve hizmet zammına mahal vermeye devam ediyor. Ürün zamlarının yanısıra dönem dönem de uygulanan KDV oranlarında değişiklikler yapılıyor. En son yılbaşından sonra zamlanan simit fiyatlarında KDV artışına gidildiği belirtilmiş bulunuyor. Simit fiyatlarından uygulanan  %1 KDV oranı konusunda yapılan değişikik ile  %10'a yükseltileceği belirtilirken, bu da simit fiyatlarında %9-10 civarında bir zamlanma anlamına geliyor.

SİMİT FİYATLARINA ZAM

Simit zammı adı altında oluşturulan yeni düzenlemeden sadece simit fiyatları değil, tüm unlu mamüller grupları etkilenecek. Pastane ve kafelerde satılan tüm unlu mamüllere uygulanacak olan yeni KDV oranı fiyatlarda artışa sebep olacak. Düzenleme de yer alan KDV uygulamasında masası ve sandalyesi olan tüm işletmeler, sattıkları ürünlere %10 KDV uygulamak zorunda kalacak. Bu oran mekanda tüketilmesi durumunda verilecek iken paket servislerde %1 KDV oranı geçerli olacak. Bu da lokanta, pastane, kafe ve hatta sokaktaki büfelerden ayak üstü alınan simit, poğaça, börek, yaş pasta ve kuru pasta gibi ürünlerin fiyatlarını da etkileyecek.

TL

Şu anki uygulama ile bazı işletmelerin vergi kaçağı yapmasına yol açtığı belirtilirken, söz konusu uygulama ile bu kaçağın önüne geçilmesi hedefleniyor. Örneğin, bir kafede simit ve kolayı birlikte alan müşteriden, her iki ürün için de %1 KDV kesilebilmekteyken, masada sunduğu ürünleri ayaktan satmış gibi göstererek %1 KDV fiş kesebilmekteydi. Maliye Bakanlığı, bu tür vergi kaçaklarının önüne geçmek için KDV oranını %10'a yükseltmeyi ve masayı da bu kapsama almayı planlıyor. Vergilendirme sisteminin daha adil hale gelmesi adına sağlanan bu düzenlemede işletmeler arasında da haksız rekabetin önüne geçilecek.

Yapılan düzenleme ile unlu mmamüllere yüzde 9-10 civarında zam uygulaması yapılacak iken durumdan en çok etkilenen kesim yine tüketici olacak.

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Bu sefer KDV zammı geldi! Simit ve pasta fiyatlarında artış bekleniyor

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