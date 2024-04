Bugün IBAN'a bakıp bayram paranızı çekmeyi ihmal etmeyin! Ödeme tarihi geri çekildi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ramazan masrafları özellikle de dar gelirlinin belini bükmeye devam ediyor. Ramazan ayının sonuna gelindiği şu günlerde bayram telaşesi yaşayan vatandaş, bayram alışverişi için bütçesini kontrol ediyor. Dar gelirli kesim için bu sene Ramazan ayı zorlayıcı geçeceğe benziyor. Özellikle de bayram alışverişi konusunda dar gelirli bireyin, artan fiyatlar karşısında zorlandığı da biliniyor. Devlet tarafından düşük gelirli olan ve belirlenen şartları taşıyan dar gelirli vatandaşa yönelik bir çok destek ödemesi yapılıyor.





AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ

İhtiyaca göre şekillenen bir çok destek ödemesi mevcut iken bu destekler arasında en çok ödeme sağlanan Aile destek ödemeleri olarak biliniyor. Dar gelirli her bireyin faydalanabildiği Aile destek ödemeler her ay düzenli olarak ödenen destekler arasında yer alıyor. 2022 yılında başlayan 1 senelik program, Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde kapsamında 2 sene daha uzatıldığı belirtilirken, söz konusu bu desteğin, herhangi bir müjde verilmemesi durumunda 2024 tarihinde sona ereceği biliniyor. Ay ay Aile destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler takip ediliyor. Her ayın ilk yarısında hesaplara aktarılan destek ödemelerinin bu sene Ramazan Bayramı öncesi hesaplara aktarılıp aktarılmayacağı merak edilmekteydi. Program ile alakalı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından son dakika açıklama yapıldı.





BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Ramazan Bayramı'nda Dar gelirli vatandaşa müjdeli haber verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye Aile Destek programı kapsamındaki ödemelerin 4 Nisan Perşembe günü yani bugün hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada aileyi merkeze alan bakış açısı ve yaşam standartlarını daha da yükseltilmesi hedefiyle çalışmaların devam edeceği belirtilirken, bayram öncesi Dar gelirli ailelere büyük bir rahatlama sağlayacak olan ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Bu kapsamda Bayram sevincini arttırılması adına Türkiye Aile Destek programı ödemelerini öne çekildiğini belirten Göktaş Bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığı müjdesini verdi