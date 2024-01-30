Bunu bilmeden kuyumcuya uğramayın! Gram altın satışlarında flaş değişiklik

Uzun zamandır hem kuyumcuların hem de vatandaşı mağdur eden satılan altının gerçek olup olmadığı şüphesi tarihe karışıyor. Altın için yeni bir çağ başlıyor. İşte detaylar…

Bunu bilmeden kuyumcuya uğramayın! Gram altın satışlarında flaş değişiklik
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Ülkemiz de en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın için yeni bir dönem giriliyor. Altın alacaklar ve birikim yapmak isteyenler için işte haberin detayları…

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GRAM ALTIN ALACAKLAR BUNA DİKKAT! KUYUMCULAR ARTIK BÖYLE SATACAK

Özellikle altın piyasasındaki yeni düzenlemeler, altın alım-satımında yeni bir zeminin sinyalini veriyor. Altın dünyasındaki bu son değişikliğin potansiyel dezavantajlarını düşünün.

Yatırım bankacıları ve kuyumcular altın piyasasında meydana gelen değişikliklerden etkileniyor. Yeni uygulama, her gram altın için benzersiz bir ambalaj ve etiket kullanılmasını içeriyor. Bu, sahte altının piyasada kalmasını sağlamak ve tüketici güvenini artırmak için hesaplanmış bir adımdır. Bu adımlar altın alım satım işlemlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirecek. ' Bu uygulama tüm kuyumcular için zorunlu olacak.

''ALDIĞIM ALTIN GERÇEK Mİ?" SORUSUNA ARTIK SON

Pek çok kişi satın aldığı altının gerçek olup olmadığını sorguluyor. Yeni sistemle bu sorun çözülecek.

Darphane Başkanı Bülent Yılmaz, yeni sistemde Darphane'nin her gram altını takip etmek için benzersiz bir kod kullanacağını belirtti. Bu, önceki izleme sistemleriyle tutarlıdır. Kod, altının özellikleri ve geçmişine ilişkin tüm detayları kapsayacak.

ALTINDA YENİ DÖNEM

Bu yeni takip sistemi, bir gram ve üstü altınlar için geçerli olacak. Bunun anlamı kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bileklik benzer biçimde öteki cumhuriyet altınları bu sistem haricinde kalacak. Yani bu tür ürünler için hala eski usuller geçerli olacak.

Yeni sistemde gram altının sertifikadan ambalajına kadar satışı yapılacak. Darphane, her gram altın için özel bir kod verecek. Alıcılara ilave güvenlik ve şeffaflık sağlanacaktır. Bülent Yılmaz, yeni sistemin sadece altını desteklemeyeceğini, diğer değerli metalleri de bünyesinde barındıracağını belirtti.

Darphane, altın, gümüş, platin ve paladyum gibi bir gram veya daha fazla miktarlarda metal üretirken bunları özelliklerine uygun paketler halinde satacak. Bu yeni kuralla daha açık ve şeffaf bir piyasa oluşacak.

Altın piyasasının geleceği bu büyük değişikliklere bağlı. Bu gelişmeler, yatırımcıların ve tüketicilerin daha fazla güvenlik ve güvenceyle altın alıp satmalarını sağlayacak.

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