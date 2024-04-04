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Büyük promosyon hamlesi! SGK yükseltebilirsiniz dedi o banka 18.000 TL ile atağa geçti

Emekli müşteri çekmek adına bankalar tarafından promosyon açıklamaları devam ediyor. O banka 18.000 TL promosyon ödemesi ile en üst sıralarda yer alıyor.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 14:10
Büyük promosyon hamlesi! SGK yükseltebilirsiniz dedi o banka 18.000 TL ile atağa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda kamu bankaları emekli promosyonu tutarlarını 8 bin TL- 12.000 TL arasında güncellemişti. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselmişti. Bu yükseliş akabinde tüm emekli promosyonları maaş aralığı eşitlenmiş ve 10.000 TL ve üzeri maaş aralığı olarak hesaplanmaya başlamıştı. Bu kapsamda SGK ile yeni anlaşma yapılması ve promosyon maaş aralıkları ile tutarlarının güncellenmesi beklenmekteydi. Cumhurbaşkanı DErdoğan tarafından müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda verildi. 25 MArt'ta zamlı emekli promosyonu başvurulara açılmış ve ilk zamlı ödemeler de 28 mart'ta yapılmaya başlamıştı.

SGK emekli promosyonları konusunda özel bankalara da, kamu bankalarının promosyon tutarının azami seviye olduğunu belirtmiş ve daha fazla zam uygulanabilir talimatı vermişti. EYT kapsamında artan emekli sayısına istinaden bankalar da emekli maaş müşteri sayısını arttırmak adına harekete geçerek, yeni emekli maaş promosyonlarını güncellemeye başladı. Bankalar yüksek tutarlı emekli promosyonlarına ek olarak açıkladıkları kampanyalar ile birlikte ödemeleri 18.000 TL'ye kadar çıkartmış bulunuyor. 

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ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Hazırladığı kampanyaları ile son zamanlar emeklş bankası ilan edilen ING Bank emekli promosyonu tutarlarını tekrardan güncelledi. Emekliye promosyona ek olarak bir çok ödeme sunan banka, rakamı 18.000 TL'ye yükseltirken, ek avantajları da beraberinde getirdi. 

Emekli maaşını ING'ye taşıyan ve 3 yıllık taahhüt imzalayan emekli maaş baremine göre 15.000 TL promosyon ödemesine hak kazanırken, 3 bin lira da ek promosyon hakkı kazanabilecek. 

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Banka tarafından yapılan açıklamada' 1 aylık toplam gelir tutarları; 10.000 TL’ye kadar ise 6.250 TL; 10.000 TL- 15.000 TL arası ise 10.000 TL; 15.000-20.000 TL arası ise 12.500 TL; 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL ödenecektir'' denilirken, ek promosyon ile alakalı da gelişmeler açıklanmış bulunuyor. 

28 Mart'ta başlayan emekli promosyonu kampanyası Nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak iken emeklinin 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 TL toplamda 3.000 TL ek promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. 18.000 TL'ye varan bu ödemelere ek olarak emekliye özel olarak kredi fırsatı sunulacağı belirtildi. Öte yandan kredi kartı yıllık ücretlerinden emeklinin muaf olacağı belirtilirken, EFT ve Havale işlemleri için de herhangi bir masraf kesilmeyeceği açıklandı. 

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