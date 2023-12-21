SSK, Bağ-Kur emeklisi dikkat! Emekli maaş ödeme takvimi değişti mi?

Emekli maaşları her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında bağlı bulunulan bankaya aktarılıyor. Her ay merakla araştırılan ve değişiklik olup olmadığı gözetilen emekli maaş takvimi ile alakalı açıklama yapıldı. Peki sosyal medyada gündeme çıkan emekli maaşı ödemeleri ile alakalı son dakika speklasyonlara yanıt geldi. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son dakik açıklama yapıldı. Çalışmayan emekliyi kapsayan emekli ikramiyeleri ödemeleri Kasım ayının ortasına kadar hesaplara aktarılmıştı. Sonradan alınan karara göre çalışan emekliyi de kapsaya emekli ikramiye ödemeleri için yapılan açıklamada tarih verildi. Yeni yıla yetiştirileceği açıklanan çalışan ikramiyesinin 28-29 Aralık tarihinde hesaplara aktarılacağı bildirildi. Yapılan bu açıklama ile birlikte emekli maaşlarını 22-26 sında alan vatandaş emekli maaşları ödeme tarihleri değiştirildi mi? Emekli maaşı ne zaman hesaplara aktarılacak sorusunun yanıtını araştırıyor

Aralık ayı emekli maaş ödeme takvimi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddialarda takvimde değişikliğe gidildiği spekülasyonları mevcuttu. Bilindiği üzere SSK emekli maaşları ayın 17- 26'sında hesaplara aktarılırken, Bağkur kapsamındakiler ise ayın 26-28'i arasında yatıyor. Aralık ayı maaş ödeme takvimi hala daha merakla araştırılıyor.





EMEKLİ MAAŞ TAKVİMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklinin maaşı 17 Aralık itibari ile hesaplara aktarıldı. EN son 28'in de Bağkur emeklisinin de hesaplarına maaş aktarımı tamamlanması sonrasında ödemelerin Aralık taksidi tamamlanmış olacak. Emekli maaşları ile alakalı yapılan açıklamada tarihlerin değiştiği konuşulsa da Aralık ayında da SGK tarafından belirlenen takvime uyulduğu gösterilmiş bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ÖDENİYOR

Emeklinin tahsis numarasının sonuna göre emekli maaş ödemesi tarihi belirleniyor. Eğer ki belirlenen gün Cumartesi gününe denk geliyo ise maaş Cuma günü eğer ki Pazar gününe denk geliyor maaşlar Pazartesi günü hesaplara aktarılıyor.





EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşı ödeme günleri emeklinin tahsis numarasına göre değişkenlik gösteriyor.

4B EMEKLİSİ MAAŞ GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde

4A EMEKLİSİ MAAŞ GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.