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Çalışana müjde sabah 09.00'da açıklandı! Bayramda 4 bin lira ikramiye geliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala ikramiyeler konusunda son dakika gelişmeler mevcut. 4 bin lira ikramiye ödemesi açıklandı. Bayramdan önce hesaba geçiyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:45
Çalışana müjde sabah 09.00'da açıklandı! Bayramda 4 bin lira ikramiye geliyor

Kurban Bayramına 10 gün gibi bir süre kaldı. Emekliler ikramiye ödemelerini 4 gün içerisinde alacak. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra çalışanlar da bayram ikramiyesi beklentisine girerken, kimi kurum ve kuruluşlardan Kurban Bayramı ikramiyesi ile alakalı gelişmeler yaşanabiliyor. Gün gün emekliye özel olarak başlatılan belediye bayram desteklerine istinaden çalışanlara özel olarak ikramiye ve promosyonlarla alakalı kamuoyu bilglendirmesi yapılıyor. Emekliye yönelik olarak sunulan promosyonlara ek olarak çalışanlar da kimi şartlar dahilinde promosyon ödemesi alabiliyor. Kurum ve kuruluşlar için geçerli olan promosyonlar, genel olarak çalışanlara özel olarak da sağlanabiliyor. Bu kapsamda bankalar ile ihale süreci akabinde izması atılan tutar ödemeleri sağlanıyor. 

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BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BAYRAM İKRAMİYESİ

Son dakika alınan kararlar doğrultusunda Kurban Bayramında Altıeylül Belediyesi çalışanlarına ödemesi yapılacak olan ikramiye, ülke genelinde öncülük edebileceği gerekçesi ile dikkat çekiyor. Kurban Bayramı öncesinde belediye başkanı tarafından verilen müjde çerçevesinde bayram öncesinde 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılacağı belirtilirken, öte yandan belediye den bir de promosyon müjdesi verilmiş bulunuyor. 

PROMOSYON İMZASI ATILDI

Altıeylül Belediyesi'ne bağlı ALTAŞ A.Ş.'de çalışana özel olarak maaş promosyonu kampanyası başlatılırken, banka ile atılan imza çerçevesinde 32 bin 100 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Hem ikramiye hem de promosyon ödemesi alacak olan çalışanlara toplamda 36 bin lira tutarında destek sağlanacak. 

Bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önce hesaplara aktarılacağı belirtilirken, promosyon ödemelerinin de 15-17 Temmuz arasında hesaplara aktarılacağı bildirildi. 

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Çalışana müjde sabah 09.00'da açıklandı! Bayramda 4 bin lira ikramiye geliyor

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