Çalışanlar dikkat! 1 ay içerisinde başvurunlar parasını anında hesabına alabilir

Son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısında artış yaşanıyor. Bu durum, çalışanlar arasında tedirginliğe yol açarken, işçilerin haklarını nasıl koruyabilecekleri ve alacaklarını nasıl tahsil edebilecekleri önemli bir konu haline gelmiştir. Konkordato, bir şirketin mali zorluklarla karşı karşıya kaldığında başvurduğu yasal bir düzenlemedir. Ancak bu süreç, çalışanların haklarını ortadan kaldırmaz. İşçilerin, konkordato ilan eden işyerlerinde ödenmeyen maaşlarını Ücret Garanti Fonu'ndan alabilme hakkı vardır.

KONKORDATO VE İŞÇİ HAKLARI

Konkordato süreci, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırarak ekonomik krizden çıkmalarını amaçlar. Bu süreçte işçilerin maaş, ihbar ve kıdem tazminatı gibi hakları öncelikli olarak ele alınır. Konkordato ilan eden bir şirket, işçilerin alacaklarına haciz koymasını engellemez. İşçiler, maaşlarını alamadıkları durumlarda, konkordato sürecinde de haklarını arayabilirler.

Konkordato ilanı, işçilerin iş sözleşmesini feshetme hakkı vermez. Eğer işveren, maaş ödemelerinde aksama yaşamıyorsa ve çalışma koşullarında bir ağırlaştırma söz konusu değilse, işçiler konkordato sürecini fesih gerekçesi olarak gösteremez. Ancak, işverenin maaş ödemelerinde gecikme yaşaması durumunda, işçi iş akdini feshedebilir ve kıdem tazminatı talep edebilir.

ÜCRET GARANTİ FONU NEDİR?

Ücret Garanti Fonu, işçilerin ödenmeyen maaşlarını güvence altına alan bir fondur. Bu fon, işverenin konkordato ilan etmesi veya iflas etmesi durumunda devreye girer. İşçiler, konkordato ilan edilen bir işyerinde çalışıyorlarsa, ödenmeyen maaşlarının üç aya kadar olan kısmını bu fondan talep edebilirler. Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanabilmek için işçilerin, işverenin konkordato ilan ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

KONKORDATO SÜRECİNDE İŞÇİ ALACAKLARI

Konkordato sürecinde şirketlere öncelikle geçici, ardından kesin mühlet verilir. Bu süre zarfında işçilerin alacakları için icra takibi yapılamaz. Ancak bu durum, işçilerin haklarını korumak için gerekli adımları atmaları gerektiği gerçeğini değiştirmez. Konkordato sürecinde işçi alacakları, diğer alacaklara göre önceliklidir. Bu nedenle işçilerin, alacaklarını bir an önce kaydettirmeleri büyük önem taşır.

Konkordato ilan eden işyerlerinde çalışan işçiler, alacaklarını kaydettirerek Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanabilirler. Başvurunun yapılmaması durumunda ise işçiler, öncelikli ödeme hakkını kaybedebilirler. Bu nedenle işçilerin, konkordato sürecinde haklarını korumak adına dikkatli ve bilinçli olmaları gerekmektedir.

İŞÇİ HAKLARI VE ALACAK KAYDI

İşçiler, iflasın açılmasından veya konkordatodan önceki bir yıl içinde doğan ücret, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacakları için başvuruda bulunabilirler. Konkordato veya iflas ilanıyla birlikte başlayan bir aylık süre zarfında, işçilerin alacak kaydı yapmaları gerekmektedir. Bu kayıt işlemi, işçilerin alacaklarının güvence altına alınması için zorunludur.

Başvurunun yapılmaması durumunda, işçi alacaklarına öncelikli ödeme hakkı kaybolur ve bu da işçilerin ekonomik olarak daha büyük bir kayıp yaşamasına yol açabilir. Bu nedenle, konkordato ilan eden bir işyerinde çalışıyorsanız, alacak kaydı yapmayı ihmal etmemeniz önemlidir.

KONKORDATO VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Konkordato sürecinde, işverenin maaş ve sosyal hak ödemelerinde aksama yaşaması, işçiye iş akdini feshetme hakkı tanır. İşçi, bu durumda iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatını talep edebilir. Ancak, işverenin maaş ödemelerini düzenli olarak yapması durumunda, konkordato ilanı işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkı vermez.

İşçilerin, konkordato sürecinde haklarını koruyabilmeleri için yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde yasal yollara başvurmaları önemlidir. Konkordato sürecinde maaşlarını alamayan işçiler, Ücret Garanti Fonu'na başvurarak alacaklarının bir kısmını tahsil edebilirler.