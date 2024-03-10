Cebinde 1.415 TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor!

KAÇIRILMAYACAK ARSA FIRSATI BAŞLADI…! 1.410 TL TEMİNATLA HEMDE….

Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışları yapması ile tanınıyor ancak aynı zamanda da uygun fiyatlara kiralama avantajı da sunuyor. Milli Emlak son yayımlanan ilana göre Eskişehir’de 5.575,67 metrekarelik arsayı sadece 1.410 TL teminat göstererek kiralama şansı sağlıyor.





Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak son ilana göre Eskişehir’deki 5.575,67 metrekarelik arsa için kiralama bedelini paylaştı. İşte detayları…

Milli Emlak 20 mart ta ihale olacak olan bu arazi ile ilgili olarak detayları paylaştı. İhaleye katılmak isteyenlerin teminat bedelini yatırdıktan sonra 20 Mart’ta Eskişehir’in İnönü ilçesinde saat 10:00’da gerçekleşecek olan ihaleye katılabileceği ifade edildi. İhalede en yüksek teklifi veren kişi de 5.575,67 metrekarelik arsayı kiralaya bilecek.