Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı

Ziraat Bankası kampanyaları son hızıyla devam ediyor! 3 bin TL iade yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı
Yayın Tarihi:

Bütün Bankkart kullanıcılarını kapsayan kampanya! 3 bin TL iadeyi kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKKART 3 BİN TL İADE KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanyada Bankkart müşterilerine 3 bin TL para iadesi yapılacak. Ziraat Bankası müşterileri kampanyalara dijital kanallar aracılığıyla ya da kısa mesaj yöntemiyle katılım sağlayabilecek. Kısa mesaj yoluyla katılacak müşterilerin 4757 numarasına TOURISTICA yazıp göndermesi gerekiyor. 

ziraat bankası bankkart kampanyası

Belirlenen tarihler arasında Touristica üzerinden 15 bin TL ile 25 bin TL peşin ya da taksitli alışverişlere 1000 TL, 25 bin TL ile 35 bin TL aralığındaki alışverişlere 2 bin TL, 35 bin TL ve üstü alışverişlere 3 bin TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya kapsamında verilen Bankkart Liralar 7 Şubat tarihlerinde kartlara yüklenecek ve 15 Mart tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar 16 Mart tarihinde iade alınacak. Kampanyadan bir müşteri bir kere faydalanabilecek ve en fazla 3 bin TL Bankkart Lira ödül kazanacak. Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibine yansıyacak. Uçak biletleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Ziraat Bankası Bankkart kampanyalarıyla ilgili detayları bilgiyi mobil bankacılık uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz. 

Öne Çıkanlar
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat
Ticaret Bakanlığı KPSS puanıyla memur alacak! O bölümlerden mezun olan yaşadı Ticaret Bakanlığı KPSS puanıyla memur alacak! O bölümlerden mezun olan yaşadı
Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi
Çok Okunanlar
Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Yapı Kredi promosyonu gözü kapalı ödeyecek! 30.000 TL bayram ettirecek Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek İşçi ve taşeronu yakından ilgilendiren gelişme! Her ay maaşlara 4 yevmiye eklenecek İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor Borçluları dar boğazdan kurtaran destek! Tüm borçlar siliniyor PTT nakit destek vanasını açtı! TC kimlik numarasını yazana 100.000 TL nakit! PTT nakit destek vanasını açtı! TC kimlik numarasını yazana 100.000 TL nakit!