Cebinde Bankkart'ı olan hemen o işlemi yapsın! 3000 TL para iadeleri başladı

Bütün Bankkart kullanıcılarını kapsayan kampanya! 3 bin TL iadeyi kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKKART 3 BİN TL İADE KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanyada Bankkart müşterilerine 3 bin TL para iadesi yapılacak. Ziraat Bankası müşterileri kampanyalara dijital kanallar aracılığıyla ya da kısa mesaj yöntemiyle katılım sağlayabilecek. Kısa mesaj yoluyla katılacak müşterilerin 4757 numarasına TOURISTICA yazıp göndermesi gerekiyor.





Belirlenen tarihler arasında Touristica üzerinden 15 bin TL ile 25 bin TL peşin ya da taksitli alışverişlere 1000 TL, 25 bin TL ile 35 bin TL aralığındaki alışverişlere 2 bin TL, 35 bin TL ve üstü alışverişlere 3 bin TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya kapsamında verilen Bankkart Liralar 7 Şubat tarihlerinde kartlara yüklenecek ve 15 Mart tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar 16 Mart tarihinde iade alınacak. Kampanyadan bir müşteri bir kere faydalanabilecek ve en fazla 3 bin TL Bankkart Lira ödül kazanacak. Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl kart sahibine yansıyacak. Uçak biletleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Ziraat Bankası Bankkart kampanyalarıyla ilgili detayları bilgiyi mobil bankacılık uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz.