Cep telefonu faturası aylık 29 TL gelecek! Tek imzaya cepler şenlenecek

Günümüzde teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Özellikle de ev telefonları yerini cep telefonlarına bırakırken, sosyal medya, internet erişimi ve birçok uygulama aracılığıyla günlük hayatımızın vazgeçilmezi olarak biliniyor. Yükselen enflasyon ve zamlar cep yakarken, her ay gelen yüksek faturalar vatandaşın cebini boşaltıyor. Bu kapsamda, uygun fiyatlı GSM operatörleri ve paketleri araştırmak, birçok kişi için zorunlu bir hâl almış bulunuyor. Geçtiğimiz ay en son zamlanan mobil tariflerde en düşük aylık ücret 250 TL’nin üzerine çıkarken, 4. GSM operatörü olarak bilinen NETGSM paket fiyatları piyasanın ka be kat altında seyrediyor.

NETGSM, 29 TL'den başlayan fiyatlarıyla her bütçeye uygun paketler sunmaya devam ediyor. İnternet ihtiyacınıza göre değişkenlik gösteren paketler, 430 TL’ye çıkabiliyor. piyasadaki en uygun fiyatlı GSM operatörlerinden biri olma unvanını fiyatları ile sağlayan NETGSM paket fiyatları detaylı araştırması da sürdürülüyor.





NETGSM PAKET FİYATLARI

NETGSM, sunduğu cazip paket fiyatları ve çeşitli içeriklerle kullanıcılara farklı seçenekler sunarken, tüm işlemlerin kolayca online veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilme imkanını sağlıyor.

29 TL'lik paket, 1 GB internet ve 100 dakika ile 50 SMS sunmaktadır. 39 TL’lik seçenek ise, yine 1 GB internet sunmakla birlikte, daha fazla konuşma süresi sağlayarak 250 dakikaya ve 100 SMS’e ulaşmaktadır.

49 TL'lik paket 1 GB internet ile 500 dakika ve 100 SMS sunarken, diğer bir alternatif ise 2 GB internet, 500 dakika ve 50 SMS içermektedir.

Daha fazla internet ve konuşma süresi arayanlar için 59 TL'lik paket dikkat çekmektedir; 4 GB internet, 250 dakika ve 50 SMS sağlamaktadır. 79 TL ve üzerindeki paketler, kullanıcıların daha geniş kapsama alanına sahip olmalarını sağlarken, 6 GB internet ve 500 dakika sunan 79 TL'lik paket, kullanıcılar için cazip bir tercih olarak öne çıkmaktadır. 89 TL'lik seçenek ise, 4 GB internet ile 750 dakika ve 100 SMS sunmaktadır.

99 TL’den başlayan paketler ise, 10 GB internet, 500 dakika ve 50 SMS ile başlamakta ve 6 GB internet, 1000 dakika ve 100 SMS olarak devam etmektedir. 119 TL’lik paket, 15 GB internet ile geniş bir kullanım alanı sunarken, 129 TL'lik seçenek 10 GB internet ve 1500 dakika ile öne çıkmaktadır.

Daha kapsamlı bir kullanım için 149 TL, 179 TL ve 219 TL’lik paketlerde, sırasıyla 20 GB internet, 500 ile 2000 dakika ve 100 SMS sunulmaktadır. Son olarak, 285 TL ve 355 TL'lik seçenekler, sırasıyla 30 ve 40 GB internet ile 2000 dakika sağlamaktadır. En yüksek paket olan 430 TL'lik 50 GB internet sunarak, yoğun internet kullanıcıları için tercih edilmektedir.