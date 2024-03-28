Çift promosyon alabileceğini çoğu emekli bilmiyor! Çifte ödemeler de bugün başvuruya açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı promosyon açıklaması sonrasında kamu bankaları rakamlarında güncelleme yapacağı belirtilmişti. 25 Mart'ta başlayan başvurular sonrasında bugün hak sahibi emekliye zamlı promosyon ödemesi yapılacak. Kamu Bankalarına başvuran emekli, bu kapsamda 8 ila 12 bin lira arasında emekli promosyonu alacak. Bu tutardan sadece 3 yıl anlaşması dolanlar faydalanırken, 3 yıldan az kalanlar da diğer bankaya kalan promosyon yıl tutarını geri ödeyecek.

Geçtiğimiz haftadan beri emekli promosyonları ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Öyle ki özel bankaların promosyonları merakla araştırılırken, zam yapılıp yapılmadığı da merak konusu oluyor. İlk açıklama ING Bank'tan gelirlen, dğer bankaların da promosyon zammına gideceği tahmin ediliyor.





DUL VE YETİME DE PROMOSYON

Promosyon zammı öncesinde her banka tek maaş için promosyon ödülü vermekteydi. 2 maaş taşınsa bile bir tanesi için promosyon ödenmekteydi. Ancak yeni kanunlarda 2 maaş alan emekli, 2 maaşı için de promosyon ödemesi alabilecek. Çoğu emeklinin bilmediği bu detay sayesinde 2. maaş için başvuru yapılmıyor. Hal bu iken çifte promosyon fırsatı da kaçabiliyor.

SGK uzmanı Emin Yılmaz promosyon güncellemeleri ile alakalı açıklamalarda bulundu. Devam eden bir promosyon sözleşmesi olan emekli mutlaka şubeye gitmesi ve temsilcilere talebini iletmeleri gerekliliği bildirildi. Öte yandan promosyon sözleşmenin e-devlet vasıtası ile de yapılacağını belirten uzman isim, emekli maaş aralığına göre promosyon rakamlarının belirlendiğini sözlerine ekledi.





SGK tarafından son yapılan uyarıda dul ve yetim maaşı alanların da 5000 TL'den başlayarak emekli promosyon ödemesinden faydalanacağı belirtilirken en üst rakam olarak ise 12.000 TL güncellemesi sunuldu. Yeni belirlenen SGK sisteminde 2 ayrı maaş Hakkı mevcut. Dul ve yetim aylığı alan birey emekli maaşı da alabiliyor. Yani bir süredir devam eden sistemde vefat eden bireyin eşi ya da çocuğu maaş alabilirken öte yandan emekli maaşı da bağlanabiliyor.

ÇİFTE PROMOSYON İMKANI

Geçtiğimiz haftaya kadar tek emekli promosyonu hakkı sağlanmakta iken son alınan kararlar doğrultusunda ayrı dosyalar olması sebebiyle bankadan ayrı ayrı promosyon Hakkı doğmaktadır. Bu kapsamda emekli, 2 promosyon ödemesi almaya hak kazanmaktadır