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Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

EYT ile birlikte emekli olup da çalışmaya devam edenler ile alakalı gün gün ortaya yeni iddialar atılmaya ve yeni haklar konulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:16
Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

EYT ile birlikte emekli olup da çalışmaya devam edenler ile alakalı gün gün ortaya yeni iddialar atılmaya ve yeni haklar konulmaya devam ediyor. Son zamanlarda emekli çalışanlar ile alakalı ortaya atılan 2. kıdem tazminatı hakkı, hak sahibi olmak isteyenleri harekete geçirirken, peki, emekli bir çalışan hem emekli maaşı alırken hem de işten ayrılırken iki kez kıdem tazminatı alabilir mi? İşte detaylar...  Emekli olması akabinde birçok kişi, çalışmaya devam ederek gelirlerini artırmak çabasında. Ancak, emekli çalışanlar bu süreçte hangi haklara sahip olduklarını tam olarak kestiremeyebiliyor. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki çalışanlar için, kıdem tazminatının nasıl alınacağı ve çift tazminat hakkı gibi konular son günlerde en çok merak edilen soruların arasında yer alıyor.  

EMEKLİYE KIDEM TAZMİNATI HAKKI 

Yargıtay kararlarına göre, emeklilik süresi boyunca çalışmaya devam edenler, kıdem tazminatlarını son brüt maaşları üzerinden alabileceğini ifade ederken, Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, işten ayrıldıklarında veya çıkarıldıklarında, hem emekli maaşına hem de kıdem tazminatlarına hak sahibi olabilecek. Bu durum, özellikle emeklilik öncesinde çalışılan sürelerin birleştirilmesi sayesinde mümkün olduğu, uzmanlar tarafından açıklanmış bulunuyor.  

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

EMEKLİ İKİNCİ KERE KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI 

Kıdem tazminatına hak kazanmak için, emekli çalışanların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, yeni bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmaları şartı iken bu sürenin tamamlanmaması önceki kıdem tazminatını da etkilemektedir.  

Aynı iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin kıdemleri sıfırlanır. Ancak farklı bir iş yerinde çalışmaya başlayan emekliler, yeniden kıdem tazminatı hakkı kazanabilmektedir. Hal bu iken çalışan emeklinin aynı iş yerinde en az bir sene çalışması gerekmektedir. Ancak kendi isteğiyle istifa eden emekli çalışan, kıdem tazminatına hak sahibi olmamaktadır.  

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

ÇALIŞAN EMEKLİLERE YILLIK İZİN SÜRESİ  

Çalışan emeklilerin en merak ettiği diğer bir konu da yıllık izin konusu olmakta. Yasal olarak belirlenen asgari izin süresinin 14 gün olmasına rağmen, emeklilik sonrası çalışmaya devam eden emekliler için bu süre 20 güne kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte, önceki ve sonraki çalışma süreleri toplanarak yıllık izin hakları hesaplanmaktadır.

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