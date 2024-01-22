Cuma günü hesaplara 8.000 TL ödenecek! Hemen gidip IBAN'dan çekilecek

İlave tediye ödemeleri için geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada 26 Ocak tarihi işaret edilmişti. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda 2024 yılı tediye ödemeleriyle alakalı tarih onayı verildi. Uzun süredir merakla beklenen Ocak ayı tediye ödemesinin 26 Ocak'ta hesaplara aktarılması kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tediye ödemeleri ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

2024 yılında kamu işçilerinin hak sahibi olduğu ek ödemelerin tarihi de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. 2024 yılında kadrolu işçilere ek ödeme sağlanacak. 2 taksitle ödenecek olan tediye ödemeleri için ilk taksit Ocak ayında, 2. taksit ise Nisan ayında hesaplara aktarılacak. Devlet memurlarının Ocak ayı taksitlerinin 26 Ocak'ta yatırılacağı öğrenilirken, hak sahibi olan işçilerden maden işçilerine de tamamı 2024'te yapılacak. Bu bireye ilave tediye ödemelerinin tamamının 23 Aralık'ta verileceği açıklanmış bulunuyor.





Her sene yaklaşık 1 milyondana yakın kamu görevlisine ikramiye ödemesi yapılıyor. Kamuda çalışan işçiye yönelik olan 2024 ödemelerini ilk taksiti olarak yaklaşık 8000 TL hesaplara aktarılacak. Tediye ödemeleri 26 gün çalışma üzerinden hesaplanırsa 13'er günden 2 taksit halinde ve 52 Gün üzerinden hesaplanırsa da 13 günden 4 taksit halinde ödeme sağlanacak.

TEDİYE ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANIYOR!

Devlet tarafından sağlanan tediye ödemelerinden kamu işçileri, 4b'li sürekli işçiler ve kadroya geçen taşeron işçiler faydalanabilecek.





TEDİYE ÖDEMELERİ KAÇ PARA OLACAK?

Tediye ödemelerini şekillenmesinde mesai, çocuk, zam ve primler, genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalarda vergi indirimi ile 8000 TL'ye kabul etmesi beklemektedir.