Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Kasım ayı içerisinde Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu açıklama akabinde ödemekle yükümlü olunan vergilere de zam geleceği bilinirken, alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2025 yılı için belirlenen %43,93'lük Yeniden Değerleme Oranı ile dikkat çekti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, değeri 260 bin TL’yi aşmayan, 1-3 yaş arası ve 1300 cm³ altındaki motor hacmine sahip araçlar için MTV tutarı 5.804 TL olarak şekillendi. Bu tutarların YDO oranınca artması özellikle de MTV ödemelerinin tutarlarını kat be kat arttırırken, vatandaştan indirim talepleri de gelmeye başladı.

MTV İNDİRİMİ İÇİN ERDOĞAN DEVREYE GİRECEK Mİ?

Yeniden Değerleme Oranı’nın uygulanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisi bulunmakta. Özellikle de Erdoğan’dan oranı düşürmesi ile alakalı talepler iletilmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl MTV'de yaptığı indirim, 2023 yılı için Yeniden Değerleme Oranı’nı %122,93'ten %61,5'e çekerek milyonlarca araç sahibinin yüzünü güldürdü. Ancak, 2024 yılında bu oranı değiştirmeyerek %58,46 seviyesinde stabilize etti. 2025 yılı için belirlenen %43,93'lük artış, birçok araç sahibi için yeniden bir endişe kaynağı haline gelirken, gündeme çıkan düşürüleceği iddiaları, vatandaşı ayağa kaldırdı.





MTV ÖDEMELERİNDE İNDİRİM BEKLENTİLERİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasal düzenlemelere göre MTV oranlarında %80’e kadar indirim yapma yetkisinin bulunduğu biliniyor. 025 MTV oranlarının en düşük %8,78, en yüksek ise %65,89 arasında değişebileceği hesaplamaları yapılırken, Araç sahipleri, Erdoğan’ın muhtemel indirim kararının yerel ekonomik şartlar göz önüne alınarak yapılacağı beklentisine girmiş bulunuyor.

HEDEF ENFLASYON İLE İNDİRİM GELEBİLİR

2025 MTV oranlarının %43,93 olarak belirlenmesine rağmen, bu oranların hedef enflasyonla birlikte %21 seviyesine düşürülebileceği tahmin ediliyor. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının, enflasyon oranlarıyla bağlantılı olarak şekilleneceği tahmin edlirken, beklentiler de günden güne büyüyor. Özellikle de MTV indirimi ile alakalı gelişmelerin kısa süre içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.



