Bist 100
9.014,15 2%
DOLAR
32,33 0,24%
EURO
35,07 -0,18%
ALTIN
2.283,41 0,76%

Dağ gibi borcu birikene 200.000 TL acil kredi! Şart şurt hepsi kaldırıldı

O banka, cazip faiz oranlarıyla dikkat çeken bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı: 200 bin TL'ye kadar olan krediler için özel fırsatlar sunuyor!

Yayın Tarihi: 28.03.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:21
Dağ gibi borcu birikene 200.000 TL acil kredi! Şart şurt hepsi kaldırıldı

İş Bankası'ndan Büyük Destek: Düşük Faizli 200.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

İş Bankası, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için sunulan ihtiyaç kredisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle 200.000 TL gibi yüksek miktarlara odaklanan bu kampanya, geri ödeme planlarıyla da öne çıkıyor.

İş Bankası'nın İhtiyaç Kredisi, müşterilere esnek ödeme seçenekleri sunarak nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Kısa vadeli finansman gereksinimlerini karşılamak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Krediye başvurmak oldukça basit. İş Bankası, İşCep uygulaması, İnternet Şubesi, web sitesi, SMS veya telefon şubesi üzerinden başvuru imkanı sunuyor.

200.000 TL'lik bu ihtiyaç kredisi için uygulanan faiz oranı %4.30. Kredi 12 ay vadeli olarak kullanılabiliyor ve ek ücretlerle birlikte toplam geri ödeme miktarı 1.300.000 TL'yi buluyor.

Aylık ödeme tutarı 23.322,12 TL olan bu kredinin geri ödenecek toplam tutarı ise 279.865,44 TL olarak hesaplanıyor.

Ödemeler, kredinin çekildiği tarihten itibaren 30 gün sonra başlıyor. İş Bankası'nın sunduğu bu ihtiyaç kredisi, finansal ihtiyaçlarınıza hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak

Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak

Kıdem Tazminatını unutturacak gelişme! Ekim ayında açıklanmıştı: O tarihte son kez ödenecek

Kıdem Tazminatını unutturacak gelişme! Ekim ayında açıklanmıştı: O tarihte son kez ödenecek

A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor

A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor

Bankadan kredi çekmeden bu listeye bakın! İhtiyaç kredilerinde flaş değişiklik

Bankadan kredi çekmeden bu listeye bakın! İhtiyaç kredilerinde flaş değişiklik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı
7
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak

Ektresine bakmayan kredi kartı kullanıcıları yandı! Her faturaya yüzde 5 zam geldi

Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

Emekliye iki kat değil beş kat zam! Cumhurbaşkanı emekliye son sürprizini yapacak

Kıdem Tazminatını unutturacak gelişme! Ekim ayında açıklanmıştı: O tarihte son kez ödenecek

Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda

Çift promosyon alabileceğini çoğu emekli bilmiyor! Çifte ödemeler de bugün başvuruya açıldı

Bankadan kredi çekmeden bu listeye bakın! İhtiyaç kredilerinde flaş değişiklik

Dağ gibi borcu birikene 200.000 TL acil kredi! Şart şurt hepsi kaldırıldı

400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor

İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Hyundai Mart ayının son golünü attı! i20 modelinde yeni fiyat listesi baş döndürdü

A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor