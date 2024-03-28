Dağ gibi borcu birikene 200.000 TL acil kredi! Şart şurt hepsi kaldırıldı

İş Bankası'ndan Büyük Destek: Düşük Faizli 200.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

İş Bankası, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için sunulan ihtiyaç kredisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle 200.000 TL gibi yüksek miktarlara odaklanan bu kampanya, geri ödeme planlarıyla da öne çıkıyor.

İş Bankası'nın İhtiyaç Kredisi, müşterilere esnek ödeme seçenekleri sunarak nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Kısa vadeli finansman gereksinimlerini karşılamak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Krediye başvurmak oldukça basit. İş Bankası, İşCep uygulaması, İnternet Şubesi, web sitesi, SMS veya telefon şubesi üzerinden başvuru imkanı sunuyor.

200.000 TL'lik bu ihtiyaç kredisi için uygulanan faiz oranı %4.30. Kredi 12 ay vadeli olarak kullanılabiliyor ve ek ücretlerle birlikte toplam geri ödeme miktarı 1.300.000 TL'yi buluyor.

Aylık ödeme tutarı 23.322,12 TL olan bu kredinin geri ödenecek toplam tutarı ise 279.865,44 TL olarak hesaplanıyor.

Ödemeler, kredinin çekildiği tarihten itibaren 30 gün sonra başlıyor. İş Bankası'nın sunduğu bu ihtiyaç kredisi, finansal ihtiyaçlarınıza hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor.