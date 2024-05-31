Bist 100
10.409,88 0%
DOLAR
32,21 0,09%
EURO
35,05 0,23%
ALTIN
2.424,92 0,5%

Dar gelirli ve orta gelirlinin evine girmesi yasaklandı! Yüzde 63 zam onaylandı

Ocak ayı sonrasında ürün ve hizmet zamları yapılmaya devam ediyor. Bu zamlar sonrasında bir çok ürünün hanelere girmesi imkansız hale gelmişken, kuru yemişler de bu kategoride yer alıyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:17
Dar gelirli ve orta gelirlinin evine girmesi yasaklandı! Yüzde 63 zam onaylandı

Ocak ayı sonrasında ürün ve hizmet zamları yapılmaya devam ediyor. Bu zamlar sonrasında bir çok ürünün hanelere girmesi imkansız hale gelmişken, kuru yemişler de bu kategoride yer alıyor. Antep fıstığı fiyatları da ay ay artış göstermeye devam ediyor. Artan enflasyon rakamları maliyetleri arttırdığı gerekçesiyle ülke genelinde ürün ve hizmet zamları devam ediyor. Yapılan zam güncellemeleri Ocak ayından beri hız kazanırken, büyük artışa maruz kalan diğer ürünlerin dar gelirli ve orta gelirli hanelere giremeyeceği tahmin ediliyor.

Antep fıstığı, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti olarak bilinirken zaten yüksek olan fiyatına son dakika yeni bir zam daha yapıldığı belirtildi. Son zamanlarda yaşanan fahiş artışlar dikkat çekerken, hem üreticiyi hem de tüketiciyi endişelendiren bir zam haberi de sabah saatlerinde duyuruldu. Sosyal medyayı karıştıran zam antep fıstığından geldi. Yüzde 65 zamlanan antep fıstığı bi anda 1300 TL’ye fırladı. Zaten evvelinde 800 TL civarında olan antep fıstığı fiyatlarındaki bu artış, haneye girmesini de iyice zorlaştırdı.

tll

ANTEP FISTIĞI ZAMMI 

Özellikle baklava ve diğer tatlıların ham maddesi olarak sıkça kullanılan Antep fıstığı, yüzde 62.5 zamla kilogram fiyatında rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum, pastane işletmecileri ve tüketiciler arasında ciddi tepkilere neden olmuş bulunuyor.

Yüksek enflasyonun ülke ekonomisini etkilemeye devam ettiği şu günlerde yaşanan zamlara Antep fıstığı da dahil oldu. Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve dış ticaretteki belirsizliklerin fıstık fiyatlarına etkisinin de olduğu belirtildi.

Ülke genelinde yaşanan zamlar ile alakalı olarak pastaneciler tarafından çeşitli yorumlar yapılırken, bu fahiş fiyat artışının fırsatçılık olduğu da belirtilmiş bulunuyor. Sitem eden esnaf, fıstık fiyatlarının artması karşısında alım işlemlerini bir süre durdurulması sonrasında fiyatların düşeceğini belirtiyor.

Uzmanlar tarafından fiyat artışlarına istinaden hükümet tarafından daha fazla önlem alması gerekliliği belirtilirken, tarım politikalarının gözden geçirilmesi, tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi adımların sektördeki fiyatları dengeleyebileceği tahminleri sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

10.000 TL emekli maaşı dönemi kapandı! Haziranda maaşlar 13 bin liraya çıkıyor

En çenesi düşük burçlar belli oldu! Bu burçlar çok konuşmalarıyla meşhur

Kiracılara kötü haber geldi! O tarihten sonra kira fiyatları cepleri yakacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 15.000 TL bayram sürprizi! 09.00'da müjde verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Kiracılara kötü haber geldi! O tarihten sonra kira fiyatları cepleri yakacak

Her sabah bir kaşık bal yemek o derdin devası oluyor! Doğal yolla o hastalıktan kurtulun

Dar gelirli ve orta gelirlinin evine girmesi yasaklandı! Yüzde 63 zam onaylandı

Resmi Gazete de 16 Haziran detayı! İthalat kurallarına sil baştan düzenleme

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 15.000 TL bayram sürprizi! 09.00'da müjde verildi

10.000 TL emekli maaşı dönemi kapandı! Haziranda maaşlar 13 bin liraya çıkıyor

Emekli maaşlarına Haziran ayarı! Ayın o tarihlerinde hesaplara trink yatacak

7500 TL bayram ikramiyesi almak için son gün! Akın akın başvuruya gideceksiniz

O illere ceviz büyüklüğünde yağacak! Önlemini almayanlar yandı

En çenesi düşük burçlar belli oldu! Bu burçlar çok konuşmalarıyla meşhur

4A 4B 4C'lilere 8900 TL ek zam! O tarihte maaşlara ek yatırılacak

Altını elması unutun! Hepsinden 10 kat daha değerli: Bulana servet kazandırıyor