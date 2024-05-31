Dar gelirli ve orta gelirlinin evine girmesi yasaklandı! Yüzde 63 zam onaylandı

Ocak ayı sonrasında ürün ve hizmet zamları yapılmaya devam ediyor. Bu zamlar sonrasında bir çok ürünün hanelere girmesi imkansız hale gelmişken, kuru yemişler de bu kategoride yer alıyor. Antep fıstığı fiyatları da ay ay artış göstermeye devam ediyor. Artan enflasyon rakamları maliyetleri arttırdığı gerekçesiyle ülke genelinde ürün ve hizmet zamları devam ediyor. Yapılan zam güncellemeleri Ocak ayından beri hız kazanırken, büyük artışa maruz kalan diğer ürünlerin dar gelirli ve orta gelirli hanelere giremeyeceği tahmin ediliyor.

Antep fıstığı, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti olarak bilinirken zaten yüksek olan fiyatına son dakika yeni bir zam daha yapıldığı belirtildi. Son zamanlarda yaşanan fahiş artışlar dikkat çekerken, hem üreticiyi hem de tüketiciyi endişelendiren bir zam haberi de sabah saatlerinde duyuruldu. Sosyal medyayı karıştıran zam antep fıstığından geldi. Yüzde 65 zamlanan antep fıstığı bi anda 1300 TL’ye fırladı. Zaten evvelinde 800 TL civarında olan antep fıstığı fiyatlarındaki bu artış, haneye girmesini de iyice zorlaştırdı.





ANTEP FISTIĞI ZAMMI

Özellikle baklava ve diğer tatlıların ham maddesi olarak sıkça kullanılan Antep fıstığı, yüzde 62.5 zamla kilogram fiyatında rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum, pastane işletmecileri ve tüketiciler arasında ciddi tepkilere neden olmuş bulunuyor.

Yüksek enflasyonun ülke ekonomisini etkilemeye devam ettiği şu günlerde yaşanan zamlara Antep fıstığı da dahil oldu. Bunun yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve dış ticaretteki belirsizliklerin fıstık fiyatlarına etkisinin de olduğu belirtildi.

Ülke genelinde yaşanan zamlar ile alakalı olarak pastaneciler tarafından çeşitli yorumlar yapılırken, bu fahiş fiyat artışının fırsatçılık olduğu da belirtilmiş bulunuyor. Sitem eden esnaf, fıstık fiyatlarının artması karşısında alım işlemlerini bir süre durdurulması sonrasında fiyatların düşeceğini belirtiyor.

Uzmanlar tarafından fiyat artışlarına istinaden hükümet tarafından daha fazla önlem alması gerekliliği belirtilirken, tarım politikalarının gözden geçirilmesi, tedarik zincirinin güçlendirilmesi gibi adımların sektördeki fiyatları dengeleyebileceği tahminleri sunuluyor.