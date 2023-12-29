Denizbank yeni yılda rekor zammı duyurdu! Her bireye günlük 300 TL ödenecek

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında yeni yılın da gelmesi ile tüm ürün ve hizmetlere zam yapılacağı bilinirken bununla ilgili çalışmalar da başlamış bulunuyor. 2023 Aralık ayı zam çalışmaları ile bitmek üzere. Asgari ücret zammının açıklanması sonrasında emekli ve memur maaş zamları için 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Oranların açıklanması sonrasında emekliye refah payı ekleneceği tahmin edilirken, memur ve memur emeklisine de toplu sözleşme zammı eklenecek. Asgari ücret zammı özellikle de asgari ücret zammı oranında zam alan çalışan için büyük önem arz ediyor. Öyle ki maaş zamları asgari ücret zammı oranında artış gösterirken, diğer taraftan da günlük yemek ücretleri de asgari ücret zammı ile şekillenebiliyor.





GARANTİ BANKASI MAAŞ ZAMMI

Garanti Bankası geçtiğimiz gün maaş zammı ile alakalı ilk açıklama yapan banka olarak gündeme çıkmıştı. Banka tarafından yapılan açıklamada zam oranının yüzde 50 olduğu belirtilirken, günlük yemek ücreti de 240 TL'ye çıkartıldığı belirtilmişti. Böylece Ocak ayında Garanti Bankası personeli yüzde 50 zamla maaşlarını alacak. Yemek ücreti olarak ise 240 TL ödenecek.





DENİZBANK 2024 ZAMMI

Bankalardan zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son dakika açıklanan zam kapsamında Denizbank'ın yemek ücretlerine yaptığı zam oranı gündeme çıktı. Günlü yemek ücreti her sektörde 200 TL-240 TL arasında seyrederken, Denizbank rekor zamla yemek ücretini 300 TL olarak açıkladı.

Denizbank yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre 170 lira olan yemek ücretinin 270 TL'ye çıkartılacağı belirtilmişti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in verdiği talimat sonrasında 300 liraya çıkartıldığı öğrenildi. Ülkenin tüm bölgelerinde 300 TL yemek ücreti aynı oranda uygulanacak. Kimi bankalar aldığı kararlar doğrultusunda yemek ücretlerini bölgelere göre ayarlamış, düzenleme sağlamış bulunuyor. Öte yandan DenizBank yeni yılda devreye sokacağı yeni bir uygulama hakkında açıklama yaptı. Doğum günü izni uygulaması 2024 yılı itibariyle devreye girecek.