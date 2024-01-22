Devlet destekli 12 ay ötelemeli kredi paketi! 72 ay vade de hediyesi!

Kamu Bankası devi Halkbank özellikle de devlet destekli kredi paketleri ile çok dikkat çekiyor. İş dünyasında girişimcilerin yanında olduğunu her daim sunduğu programları ile kanıtlayan Halkbank tarafından özellikle de kadın istihdamının arttırılması adına KOSGEB ile birliği içerisinde destekler sunululuyor. İşletmeci olan ya da işletmeci olmak adına harekete geçen bireye özel sağlanan kredi paketlerinde istihdamın arttırılması adına giderlere destek sağlanıyor. Sağlanan bu desteğin geri ödemesi ise plana göre 6 ila 12 ay arasında ertelenebiliyor. Halkbank tarafından yatırım yapmak isteyen bireye özel de kredi imkanı sağlanabiliyor. Bu destekler özellikle de kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesini sağlıyor.





Yeni yıl finansal zorlukların baş göstermesi ile devam ediyor. Ocak ayında ürün ve hizmet zamları vatandaşı zorlarken, bankalar özel kampanyaları ile destek sağlamaya çalışıyor. Kadın istihdamının arttırlması adına da çeşitli destekler sağlanabiliyor. Kendi işini kurmak isteyen ya da işinin gelişmesi adına harekete geçen bireye özel sunulan kredi paketleri hayat kurtarıcı olmaya devam ediyor.

Halkbank tarafından devlet destekli başlatılan ve kadın istihdamının yükselmesini hedef edinen Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Destek Paketi ile geri ödeme kolaylığı imkanı sunan kredi paketi sağlanıyor. Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Destek Paketine özel işletme kredisi ve yatırım kredisi imkanı sağlanırken, 500.000 TL ve 1.000.000 TL kredi desteği sağlanıyor

12 AY ÖTELEMELİ KREDİ

Azami 12 ay anapara ödemesiz olarak sunulan kredi paketi vadesi ise 72 ay olarak belirlenmiştir. Geri ödemesinde kadınlara ek destek olarak esnek ödeme planı imkanı da sunulurken aylık veya 3 ayda bir ödemeli şeklinde tercih imkanı doğmaktadır.





Fatura karşılığında kullandırılabilinecek olan kredi paketi, geri ödeme süresince kadınlarda EFT havale işlemlerinden ödeme alınmayacağı belirtilirken, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartından da yıllık işlem ücreti tahsil edilmeyeceği açıklanmıştır.

HALKBANK ERTELEMELİ KREDİ KİMLER FAYDALANABİLİR

Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları Destek Paketi kampanyasında kadın girişimcilerin faydalanacağı açıklanmış bulunmaktadır. Kadınlara sunulan yatırım kredisinin yanı sıra işletme kredisi imkanı da sağlanmaktadır. İşletme kredisi Azami kredi limiti 500.000 TL olarak açıklanmıştır.