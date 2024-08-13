Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrasında kentsel dönüşüme hız kazandırılmışa benziyor. Özellikle de çarpık yapılaşmanın devam ettiği İstanbul da kentsel dönüşüme yönelik olarak kredi ve hibe destekleri devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından son dakika yapılan açıklamanın detayları yakından ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine yönelik "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının yeni dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşın güvenliğinin sağlanasaya ve sağlıksız konutlardan tahliye edilip yeni konutlarına kavuşasaya kadar çalışmaların hız kazanacağını belirten Kurum, riskli yapı sahiplerine umut ışığı oldu. Bu kapsamda sağlanan bir çok destek var. Özellikle de faizsiz kredi ve hibe destekleri merakla araştırılmaya devam ediyor.

İstanbul'da riskli yapı tespiti yapılmış olan herkes, projeden yararlanma fırsatını elde edecek iken Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, konut sahiplerine 700 bin TL hibe desteği verilmekte ve ek olarak 700 bin TL kredi imkanı da sunuluyor. Sadece haneleri kapsamayan bu programda İş yerleri içinse, her dükkan sahibi 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi verilecek. Her ek dükkan için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacağı belirtilirken, bu program için yeni dönem başvuruları ve detayları sizlerle...





2. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR

İlk başvuru döneminde büyük bir ilgi gören riskli yapı programında, artık sürecin daha da kolaylaştırıldığı açıklaması yapılırken, başvuruları yapmak için e-Devlet sistemine giriş yapılmasına gerek kalmayacak. İstenenbelgelerin ilçe belediyelerine teslim edilmesi ile birlikte başvuru süreci başlayacak.

İLK ŞART RİSKLİ YAPI ŞARTI

Bakanlığın açıklamasına göre programdan faydalanacak bireylerin riskli yapıda oturduklarını ispat etmeleri gerekiyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olankurumlar tarafından binanın risk durumu belirlenecek iken bu süreç akabinde inşaat süreci başlıyor.





Yeni inşası yapılacak olan binaların eski binaların büyüklüğünden en fazla 1.5 kat büyük olması şartı varken, 1 Nisan 2023 tarihinden sonra hazırlanan ruhsatlar bu programdan yararlanabilecek.

KREDİ VE HİBE DESTEK TUTARI

Konutlar için: İkamet edilen ve başvuru sonrasında boşaltılan konutlar için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek.

İş Yerleri için: Dükkanı olan ve kentsel dönüşüme soskacak kişilere de 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

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