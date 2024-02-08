Devletin size borcu var! PTT hesabınızda sizi bekleyen gizli servet olabilir

Hiç farkında olmadan kenarda birikmiş paranız olabileceğini biliyor musunuz. Hem de hesabınıza geçirebileceğiniz yatırımınızın olup olmadığını e-devlet üzerinden kolayca sorgulayabileceğinizi. Çalışan bireyleri yaından ilgilendiren gelişmede adınıza tanımlanmış paranızı hemen IBAN'ınıza aktarabilirsiniz. Özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren gelişmelerde otomatik olarak hesabınızda para biriktiği ve seneler içerisinde binlerce lira çekebilecek olunması sonr zamanlarda çalışan tarafından detaylıca araştırılıyor.

E-devlet hesabınızda farkında olmadan biriken paraları anında hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu paralar otomatik bireysel emeklilik sisteminde biriken BES paraları olarak bilinirken devlet tarafından sağlanan pek çok destek sonrasında DA hedevlet hesabızda birikebilmektedir. Sizin de bu parayı çekmeye hakkınızı olup olmadığını e-devlet uygulamasına girerek öğrenebilirsiniz.





E-DEVLET BİRİKEN PARA SORGULAMA

Bütün devlet işlemlerinizi tek bir elektronik ortamda sunan sistem olarak bilinen e-devlet uygulamasında birçok işlemlerinizi sorgulatabilirsiniz. TC kimlik numarası akabinde şifreniz ile e-devlet hesabınıza giriş yaparak hesabınızda biriken BES parası olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Arama kısmına ''Takasbank'' yazmanız akabinde yönlendirilmeler sonrasında hesabınızdaki parayı anında banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Çalışanların maaşından farkında olmadan kesilerek emekli olunması adına sağlanan bir fon sistemi olarak bilinen BES emeklilik sistemi iptali sağlanabilir ve birikimlerinizi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Devlet tarafından tüm vatandaşların hakkı olan bazı ödemeler vardır. Bu ödemelerin hesaplara aktarılıp aktarılmadığı konusunda da çok kişinin detaylı bilgisi bulunmamaktadır. Doğum, yol parası ya da askerlik gibi çeşitli sebeplerle devlet tarafından otomatik oluşturulan PTT hesabınıza para girişi olabilmektedir. E-devlet şahıs ödemeleri sayfasından ise adınıza bir para giriş çıkışı olup olmadığını takip edebilir ve PTT şubeleri aracılığı ile anında çekebilir ya da banka hesabınıza aktarabilirsiniz





BES NEDİR?

Bireysel emeklilik sisteminin kısaltması olarak bilinen BES, bireyin çalışma hayatı süresince farkında olmadan ya da bilerek birikim yapmaları ile emeklilik döneminde ek olarak gelir alınmasını sağlayan bir sistemdir. Fon seçimi, devlet katkısı ve vergi avantajı gibi faydalar BES'e katılanlara sağlanmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi olan BES sistemine devlet katkısı ile dahil olabilirsiniz. BES emeklilik sisteminde faydalanmak için 2 başvuru şartı bulunmaktadır. 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşının doldurulması ile birlikte BES emeklisi olunmaktadır. Sonrasında ise aylık ve 3 aylık dönemlerde ömür boyu maaş gibi ödeme olabilir ya da toplu olarak birikiminiz çekebilirsiniz. E-devlet üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi BES şirketleri üzerinden de başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Devletin size sunduğu bir emeklilik planı sayesinde BES hesabınız açılmakta iken devletin size sağladığı katkının %15'ini vergisiz olarak alabilirsiniz. Geleceği için yatırım yapmak adına en çok tercih edilen sistemlerden olan BES emeklilik döneminde daha rahat bir hayat sürdürülmesi imkanını sağlıyor