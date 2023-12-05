Doğalgaz faturası korkusu bitti! Artık yüzde 50'sini ödemeyeceksiniz: İşte sevindiren haber

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Aralık'ta doğalgaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Şirketin resmi web sitesinde bulunan tarife tablosuna göre, mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı doğalgazın satış fiyatları sabit kaldı.

DOĞALGAZ FATURALARI YARI YARIYA DÜŞECEK





Mesken abonelerine belirlenen sabit fiyat, bin metreküp doğalgaz için 4.080 Türk Lirası olarak duyuruldu. Bu karar, konut sahiplerinin enerji maliyetlerini kontrol etmelerine imkan tanıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sanayi aboneleri için ise 1. kademe için 1000 metreküp doğalgazda 8.549 Türk Lirası, 2. kademe için ise 11.374 Türk Lirası olarak tarife yenilendi. Bu yenilemeyle, endüstriyel sektörde enerji kullanımının daha etkili bir şekilde yönetilmesini desteklemeyi amaçlamakta.

Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı da 1000 metreküp için 12.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu, enerji sektöründeki paydaşlara maliyetlerini öngörebilmeleri için şeffaf bir bilgi sağlama çabasını yansıtmakta.

Şirketin web sitesindeki açıklamaya göre, fiyat tarifeleri aylık bazda hesaplanmakta olup, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarına dayanarak, ülkemizde konutlarda uygulanan doğal gaz fiyatlarının, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğu belirtilmiştir." Bu ifade, şirketin enerji sağlama konusundaki taahhütlerini vurgulayarak tüketicilere uygun fiyatlar sunma amacını yansıtmakta. Doğal gaz fiyatlarındaki istikrarıyla, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, enerji maliyetlerini planlamak isteyen herkes için önemli bir referans noktası oluşturmakta.