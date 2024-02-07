Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde! Tek başvuruya Mayıs'a kadar ücretsiz olacak

Özellikle de kış mevsimi şartları gereği ısınma olarak doğalgaz kullanan vatandaşa gelen fatura, cepleri zorlayabiliyor. Ülkemizin kendi doğalgazını üretmeye başladığı dönem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdede 1 aylık bedava doğalgaz kullanım hakkı sağlanmış ve 1 sene boyunca da 25 metreküp indirim hakkı faturalara yansımaya başlamıştı. Doğalgaza zam yapılmasa da diğer zamlardan mütevellit cebi boşalan vatandaş, ödemelr konusunda zorluk çekebiliyor. Tek taksitte yüklü miktar doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşa o banka tarafından yeni bir müjde açıklanmış bulunuyor. Açıklanan müjde de ise doğalgaz faturalarına taksitlendirme imkanı sağlanıyor.

DOĞALGAZ FATURASI GELENE MÜJDE

Kuveyt Türk Bankası tarafından başlatılan kampanya da doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşa özel olarak kampanya başlatıldığı açıklanmış bulunuyor. Kuveyt Türk Bankası resmi internet sitesinde tüm doğalgaz kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanyasını açıkladı. Özellikle de faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşa sunulan bu imkan, taksitlendirme imkanı olarak açıklandı.





Kuveyt Türk İnternet Şube, Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk Şubeleri, İgdaş Vezneleri ve İgdaş İnternet Sitesi’nden yapılacak olan doğalgaz fatura işlemleri için banka 3 taksit imkanı sağlayacak. Bir süredir devam eden kampanya kapsamında doğalgaz faturası taksitlendirme tarihi için 31 Mayıs işaret edildi.

İGDAŞ DOĞAL FATURASINA TAKSİT

Doğalgaz faturası gelen vatandaş, en az 100 TL en fazla 7500 TL faturasını, sunulan kampanya kapsamında 3 eşit taksitle ödeyebilecek. Kampanyaya “ONAY IGDAS” yazıp 2848’e SMS gönderilesi durumunda dahil olunabilecek. Yapılacak olan fatura ödemesi öncesinde başvurunun tamamlanmış olması gerekmekte . Kampanyaya dahil olunması durumunda iptal edileseye kadar kampanyadan faydalanılabileceği de belirtilmiş bulunuyor.