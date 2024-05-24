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Dolar aldı başını gidiyor! Doların bu hali herkesi endişelendiriyor

Dolar kuru günlerce sabit kaldı. Yatırımcılar döviz kurundaki dalgalanmaları günlük olarak takip ediyorlar. Diğer taraftan, Bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki fiyat farkı halen devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:12
Dolar aldı başını gidiyor! Doların bu hali herkesi endişelendiriyor

Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşırken döviz kurlarında dalgalanmalar yaşandığı görülüyor. Resmi dolar kuru 32 liraya düştü. Merkez Bankası doları elinde tutmaya devam ederken doların ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Son gelen bilgilere göre, Kapalıçarşı'da dolar 32,11 TL'den, euro 34,98 TL'den, İngiliz sterlini 40,74 TL'den, İsviçre frangı ise 35,45 TL'den satıldı.

DOLAR NEDEN YÜKSELMİYOR?

Seçimden sonra doların değer kazanacağı algısıyla insanlar dolara yöneldi. Bugün resmen dolardan kaçış başlıyor. Türkiye'ye sıcak paranın gelmesiyle doların cazibesi sona erdi. Döviz korumalı mevduat hesaplarının tasfiyesi hızlandı. En çok merak edilen konulardan biri doların neden sabit kaldığıdır. Analistler, Merkez Bankası tarafından piyasadan dolar toplanmasaydı doların şimdilerde 30 lira değerinde olacağını söylüyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR HAZIRLIĞI HABERİ

Dolar aldı başını gidiyor! Doların bu hali herkesi endişelendiriyor

Youtube hesabından dolar kurunda ciddi bir giriş olduğunu söyleyen Evren Devrim Zelyut, Merkez Bankası'nın rezerv hazırlayıp hızla topladığını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti;

"Merkez Bankası, çok rezerv biriktirirse, sonbaharda enflasyonu düşürme yeteneği de o kadar güçlenir. Yabancı sermaye akışı önemli. Bu alımların önümüzdeki haftalarda devam etmesi gerekiyor. oları 30'larda görürlerse şaşırmam. Yaz ortasında ise 31 civarı olabilir. Bu yüklenen öğe devam edecek. MB'nin net rezervlerini sıfırlamak için 30 milyar dolara ihtiyacı vardır. Dolara müdahale edebilmek için 30 milyar dolar daha birikim yapması gerekiyor. Sonbaharda döviz kurları değişmeye başlar. Sonbaharda gıda enflasyonu yükselince baz etkisi ortadan kalkıyor.

Artış devam edecek. Kamuoyunun beklentileri iyileşmedi. Enflasyon artarsa ​​döviz kuru da artacaktır. Dolar bir getiri aracı olarak kullanılmamalı. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle yıl sonunda kur ortalama yüzde 27 artışla 42 liraya ulaşabilir. Dolara yatırım yapmak çok fazla kar getirmiyor. Daha karlı alternatifler var" 

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