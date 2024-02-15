Dolar borçlanan döviz bürosuna koşacak! O gün dolar 10 TL birden uçuşa geçecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay periyodik olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin son raporunda, dolar/TL paritesine dair önemli tahminleri paylaştı. Rapor, 52'si finansal sektörden, 16'sı reel sektörden olmak üzere toplam 68 katılımcının değerlendirmelerini içeriyor.

Son dönemde yatay bir seyir izleyen dolar/TL paritesi, bazı ekonomistler tarafından "seçim öncesi piyasaları baskılamak" olarak adlandırılsa da, ekonomi yönetimi bu iddiaları reddediyor ve geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasalara herhangi bir arka kapı müdahalesi yapılmadığını vurguluyor.

Ankette, katılımcılara "31 Aralık 2024 tarihinde bankalararası döviz piyasasında ABD Dolar kuru beklentiniz nedir?" sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların ortak beklentisi, dolar kurunun 31 Aralık 2024'te 39,9958 TL seviyesine ulaşacağı yönünde şekillenmiştir.





Rapora göre, aynı katılımcılar tarafından 31 Ocak 2025 tarihinde beklenen dolar/TL paritesi ise 40,6370 olarak kaydedilmiştir. Bu tahminler, uluslararası bankaların açıklamalarıyla da paralellik gösteriyor. TCMB'nin raporuna katılan piyasa katılımcılarının beklentileri ile ABD merkezli birçok yatırım bankasının Türkiye'ye yönelik dolar beklentileri arasında benzerlik bulunuyor.

Buna göre, 2024 yılının sonunda dolar kurunun 39-40 lira aralığında seyredeceği öngörülmekte. Bu durum, ekonomik aktörlerin ortak beklentisinin uluslararası finans çevreleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Ancak, raporun açıklanmasının ardından piyasalardaki gelişmelerin nasıl etkileneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.