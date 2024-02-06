Dolar borçlananlar kaçacak yer arayacak! Az kaldı, o tarihte 10 TL birden uçacak

Piyasada yaşanan yükseliş yatırım yapacakların nasıl bir yol izleyeceklerini bulmalarında zorluyor. Sıcak bir gelişme yaşandı ve ünlü ekonomistten bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde…







DOLAR 10 TÜRK LİRASI DAHA ARTACAK: DOLAR BORCU BULUNANLAR ZORDA

Yeni yılın başlamasıyla birlikte dolar kurunda dalgalanma devam ediyor. Ünlü ekonomist doların ulaşacağı yeni seviyeyi öngördü. İşte dolar fiyat detayları...

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Duran Bülbül, kur artışlarının ardından doların gelecekte 40 liraya doğru hareket edeceğini de öngörüyor. Doların yeni yılın başında gösterdiği hareketle 30,01 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını söyledi. Öğretmen. Ekonomi uzmanı Dr. Duran Bülbül, mevcut durumda dolar kurunun baskı altında olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki aylarda 40 liraya doğru yöneleceğini güvenle ifade etti.

EKONOMİST PROF. DR. DURAN BÜLBÜL’ÜN ÖN GÖRÜSÜNDE 40 TÜRK LİRASI OLACAĞI DUYURULDU

Prof. Dr. Duran Bülbül, döviz kuru kaldırılmasaydı doların 40 lirayı geçeceğini düşünüyor. İktisat profesörü Doçent. Dr. Duran Bülbül, resmi bir müdahale olmamasına rağmen piyasanın hâlâ regülasyonlara tam olarak uyum sağlamadığını ifade etti. Profesör, döviz kurunun önümüzdeki aylarda 40 liraya ulaşabileceğini söyledi. Dr. Bülbül ayağa kalktı ve düşündü. Bu süreçte önce 30 lirayı aşacağını, ardından 35 liraya, son olarak da 40 liraya ulaşacağını vurguladı.

Her ne kadar bu açıklamaların döviz piyasası üzerinde önemli bir etki yaratması beklense de Prof. Dr. Duran Bülbül geleceğe ve doların yükseliş trendine ilişkin öngörüleriyle dikkat çekiyor. Bu vaka, finans ve ekonomi dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edenler için önemli bir referans teşkil ediyor.

DOLARI OLANLARA MÜJDE DOLAR ARTIYOR

Dolar cinsinden fiyatlar 10 lira arttı. Doların bu gelişimi bir yandan dolar sahibi vatandaşları sevindirirken bir yandan da onlara büyük zarar verecektir. Günümüzde altın dahil pek çok şeyin fiyatı dolar kuruna göre belirleniyor. Bu da diğer fiyatların da hızla artacağını gösteriyor.