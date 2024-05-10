Dolar borcu olan karalar bağlayacak! O tarihte dolar ok gibi fırlayacak

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DOLAR BORCU OLANLARA KÖTÜ HABER

Son dönemlerde piyasada yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken Ekonomist Evren Devrim Zelyut piyasa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Merkez Bankası tarafından alınan son kararlara göre politika faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar yükseltildi. Faizlerin yükselişiyle birlikte dolar fiyatları 32.3 TL seviyelerine ulaştı. Aynı zamanda Merkez Bankası FED kararı ise politika faizlerinin sabit tutulması yönünde oldu.





FED kararı sonrasında piyasada az da olsa hareketlilik yaşandı. FED Başkanı Jerome Powell ise şimdilik bir faiz indirimi kararı olmayacağını söyledi. TC Merkez Bankası ise rekor bir karar vererek politika faizlerini yüzde 50 seviyesine yükseltti. Bu kararla birlikte döviz fiyatları da sabit kalmaya devam etti. Konu ile ilgili Zelyut şu açıklamaları yaptı; 'O yapılan zamlar vergiler sonrasında enflasyon yükselecek. Benzin ve mazota zam yapıldı. Enflasyonun yüzde 50 altına düşmesiyle ilgili soru işaretleri var. Bu da doları artırıp doları hortlatacak.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.