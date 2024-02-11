Nakit derdine anında 10.000 TL'lik çözüm! O banka koşulsuz şartsız hesaba yatırıyor

QNB Finansbank, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren güçlü bir banka olarak, nakit ihtiyacı olan tüketicilere sesleniyor. Yılın ilk ayında başlattığı özel kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çeken banka, bu kampanya ile milyonlarca tüketicinin bütçesine destek olmayı hedefliyor.



QNB Finansbank, her ay düzenlediği kredi ve kredi kartı kampanyalarıyla tanınan bir finans kuruluşu olarak, yeni yılın ilk ayına özel faizsiz kredi kampanyasıyla karşımıza çıkıyor. Artan hayat maliyetleri nedeniyle gelirleriyle geçinmekte zorlanan ve acil nakit ihtiyacı olan tüketicilere yönelik düzenlenen bu kampanya, finansal destek arayışındaki bireylere önemli bir imkan sunuyor.





QNB Finansbank'ın müşteri sayısını artırma hedefi, yeni yılın ilk kampanyasıyla birlikte daha da güçleniyor. Banka, avantajlı kredi kampanyasının detaylarını açıklarken, bu kampanyanın 18 yaş üstü tüm bireysel tüketicilere yönelik olduğunu vurguluyor. Böylece, tüketiciler de bu fırsattan yararlanma şansına sahip olacak.

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel olarak duyurduğu kampanya ile de dikkat çekiyor. Web sitesi üzerinden duyurulan bu kampanya, henüz Finansbank müşterisi olmayan tüketicilere yönelik olarak sunuluyor. İlk defa Finansbank müşterisi olacak olanlara yüzde 0 faiz ve 6 ay vade seçeneğiyle 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan banka, başvuruların web sitesi üzerinden yapılabileceğini bildiriyor.

QNB Finansbank'ın faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen yeni müşteriler, başvurularını web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Banka, başvuru ekranlarının erişime açık olduğunu belirtirken, bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin öncelikle bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olmaları gerektiğini vurguluyor. Yeni müşterilerin bu ayrıcalıktan yararlanabilmeleri için mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunmaları ve kredi taleplerini aynı platform üzerinden değerlendirmeleri gerekiyor.