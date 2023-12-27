Dolar borcu olanlar dizlerini dövecek! Öyle bir açıklama geldi ki... O tarihten itibaren patlayacak

Tanınmış bir Amerikan bankası olan Goldman Sachs, doların değerinin 2024 yılı sonuna kadar artacağını öngördü. Bu konuyla ilgili yorumlar geldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMALAR

Güncel dolar kuru açıklandığında TL'nin değerinin yılbaşından bu yana yüzde 35,3 oranında düştüğü ortaya çıktı. Piyasalar TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyondan kaygılı. Barış Soydan, Goldman Sachs'ın 2024 dolar kuru öngörüleri hakkında paylaşım yaptı. Goldman Sachs doların 2024 yılında 40,7 lira civarına ulaşmasını bekliyor. Goldman Sachs tahminini değerlendiren Ekonomist Soydan, mevcut piyasaya göre dolar kurunun 2024 sonrasında 40,7 TL'ye ulaşacağı yönünde beklenti kalsa da dolar kurunun 28,91 TL'yi aşmaya devam ettiğini söyledi. Uzmanlar paradan söz etmeye devam etmekte. Goldman Sachs'ın açıklamasının ardından ekonomistler güvenli liman altının fiyat bilgilerine ilişkin yorumlarını sürdürdü. Ekonomistlere göre altın bu dönemde yatırımcılar için güvenli liman olarak görülüyor. Sektördeki gelişmelere bağlı olarak altın piyasasındaki fiyat hareketleri ilgi çekici olacak. Ancak bu gelişmelerin kamuoyunda kaygı yaratmaması gerektiğinin altı çizildi.





Altın fiyatlarında yaşanan son yükseliş yatırımcılar için bilgi noktası olmaya devam etmekte. Goldman Sachs'ın 2024 dolar tahmininin ardından insanlar nereye yatırım yapacakları hakkında araştırmalar yapmakta. Uzman isimler bu yıl içinde dolarla birlikte altının fiyatının da yükseleceğinin altını çizdi. Doların değer kazanacağı öğrenildikten sonra insanlar altının ve doların güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte fiyatlar:

Altın alışı; 1 bin 900.03 Lira

22 ayar bilezik alışı; 1 bin 749.95 lira

Ons altın alışı; : 2 bin 045.25 lira

Cumhuriyet altını alışı; 12 bin 517.00 lira

Yarım altın alışı; 6 bin 278.00 lira

Çeyrek altın alışı; 3 bin 130.00 lira

Reşat altın alışı; 12 bin 549.47 lira

Ata altın alışı; 12 bin 621.10 lira

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!