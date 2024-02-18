Doları olan karalar bağlayacak! Uyarı üstüne uyarı geldi: O tarihten sonra toz duman olacak

Vatandaşlar dolar fiyatlarındaki yükselişleri yakından takip ediyor. Uzman isim doların yükselecei tarih ile ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR BU TARİHTE FIRLAYACAK

Döviz kurundaki yükselişler günden güne devam ederken dolar güncel olarak 30.8210 seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 30.85 TL seviyelerinden işlem gören dolar fiyatlarının yerel seçim sonrasında yükselmesi iddiaları da güç kazanıyor.





Dolar talebi günden güne artarken İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran enflasyon hedefine ulaşmadan rahatlama yaşanmayacağını ve seçimden sonra sıkılaşmanın artmasını beklediğini açıkladı. Seçimden önce vatandaşlar dolar almaya başladı, konu ile ilgili Hakan Aran şu sözleri söyledi; 'Bugünlerde dolar alanlar kârlı çıkmayacak. Öğrenilmiş bir davranış var. Öğrenilen kalıp var. İnsanlar seçimlerden önce dövize yöneliyor. Ama bu bir yerel seçim, bu pozisyonda dolar alanlar kârlı çıkmaz.'