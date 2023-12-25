Doların pimi çekildi! Doları olan o tarihte büyük sürprizi görecek!

Döviz kurlarındaki yükselişin sürdüğü bir dönemde, ekonomistlerden önemli uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Finans dünyasının dikkatle takip ettiği ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, 2024 yılına ilişkin dolar tahminlerini açıkladı. Yeşilada, 2023'ün sonlarına doğru doların 30 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtirken, gelecek yıl için de öngörülerde bulundu. Ekonomist, 2024'te doların 39 TL civarında seyretmesini beklediğini ifade ederek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2024 YILINDA DOLAR NE OLACAK?





Yeşilada, katıldığı bir YouTube kanalındaki açıklamalarında Türkiye'nin enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurlarıyla mücadele etmeye devam ettiğini ve bu nedenle doların yükseliş eğilimini sürdürebileceğini vurguladı. Ayrıca, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan tarafından yönetilen Türk Lirası politikalarının, TL'nin değer kazanmasını zorlaştırdığını belirtti.

Yeşilada'nın değerlendirmelerine göre, bu yıl sonunda Dolar/TL'nin 30 seviyelerine çekileceği öngörüsünde bulunan ekonomist, 2024 sonunda ise 40 TL'yi aşmayarak 39 TL civarında kalacağını düşündüğünü ifade etti.