Düşük faizli kredi arayanlar hücum edecek! Krediyi şimdi çeken 90 gün sonra ödeyecek!

Milyonlarca kişinin nakit ihtiyacını karşılamak için bankalar, yeni kampanyalar düzenlemeye başladı.

Düşük faizli kredi arayanlar hücum edecek! Krediyi şimdi çeken 90 gün sonra ödeyecek!
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Denizbank, milyonlarca bireyin finansal ihtiyaçlarına odaklanarak yeni bir promosyon başlatmış bulunuyor. Bu özel kampanya çerçevesinde, %0,99 faizle kredi fırsatları sunulmaktadır. Denizbank müşterileri ile potansiyel yeni müşteriler kampanyadan yararlanma imkanına sahiptirler. Kampanya başvuruları 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olup, sağlanan kredi miktarı özel kampanya şartları içerisinde 10.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. 

denizbank

Özellikle %0,99 faiz oranı ile ön plana çıkan bu kampanya, aynı zamanda esnek geri ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Kredi başvurusu onaylandığında, ilk 3 ay içerisinde müşterilere geri ödeme zorunluluğu getirilmemekte; kalan geri ödemeler ise 36 ay vadeli bir plan dahilinde yapılma olanağı sunmaktadır. Denizbank müşterileri, bu özel kredi kampanyasından faydalanmak amacıyla Denizbank mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru gerçekleştirebilirler. %0,99 faizli kredi, acil nakit ihtiyacı olan bireylere cazip bir alternatif sağlamaktadır; ancak kampanyaya katılım için başvuruların 3 Ocak 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

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