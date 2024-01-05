Düşük faizli kredi arayanlar hücum edecek! Krediyi şimdi çeken 90 gün sonra ödeyecek!

Denizbank, milyonlarca bireyin finansal ihtiyaçlarına odaklanarak yeni bir promosyon başlatmış bulunuyor. Bu özel kampanya çerçevesinde, %0,99 faizle kredi fırsatları sunulmaktadır. Denizbank müşterileri ile potansiyel yeni müşteriler kampanyadan yararlanma imkanına sahiptirler. Kampanya başvuruları 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olup, sağlanan kredi miktarı özel kampanya şartları içerisinde 10.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.





Özellikle %0,99 faiz oranı ile ön plana çıkan bu kampanya, aynı zamanda esnek geri ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Kredi başvurusu onaylandığında, ilk 3 ay içerisinde müşterilere geri ödeme zorunluluğu getirilmemekte; kalan geri ödemeler ise 36 ay vadeli bir plan dahilinde yapılma olanağı sunmaktadır. Denizbank müşterileri, bu özel kredi kampanyasından faydalanmak amacıyla Denizbank mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru gerçekleştirebilirler. %0,99 faizli kredi, acil nakit ihtiyacı olan bireylere cazip bir alternatif sağlamaktadır; ancak kampanyaya katılım için başvuruların 3 Ocak 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.