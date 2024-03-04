Düşük faizli kredi arayanlara büyük jest! SMS atana 70.000 TL'ye kadar ödenecek

Bankaların seçim öncesi belirsizlik döneminde kredi vermekte çekingen davranması, acil nakit ihtiyacı olan bireyleri endişelendirmeye devam ediyor. Ancak, bu belirsizlik döneminde PTT, düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanıyla öne çıkarak nakit desteği sağlamaya devam ediyor. Bankalardan olumsuz yanıt almanın zorluğuyla karşı karşıya kalan milyonlarca kişi, PTT'nin bu kredi seçeneği ile maddi sıkıntılarına çözüm bulma umudunu taşıyor.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapanlar, özellikle seçim öncesi belirsizlik döneminde özel bankalardan ret cevabı almanın sıkıntısını yaşıyor. Kredi notu yüksek olan bireyler dahi bu dönemde kredi çekme konusunda güçlük yaşarken, PTT'nin düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası, maddi sıkıntılarla başa çıkma noktasında bir kapı aralıyor.





Özel bankaların kredi musluklarını kapattığı bu dönemde, PTT'nin ihtiyaç kredisi kampanyasıyla acil nakit ihtiyacı olanlar rahat bir nefes alıyor. Bu kampanya özelinde, maaşlarını PTT'den alan emeklilere yönelik düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. Emeklilere özel olarak duyurulan bu kampanyada, 70.000 TL'ye kadar yüzde 2,69'dan başlayan faizlerle nakit kredi imkanı sağlanıyor. Emekliler, ihtiyaçlarını ertelemeden, borçlarını düşük faiz oranlarıyla ödeyebilme avantajına sahipler.

PTT'nin ihtiyaç kredisi kampanyası, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Mayıs ayında başlatılan kampanyada, 70 bin TL'ye kadar nakit desteği verilirken, kredi tahsis ücreti kullanılan tutarın binde beşi oranında alınıyor. Emekli maaşını PTT'den alanlar, 80 yaşına kadar bu kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

Aktif Banka aracılığıyla gerçekleştirilen emekli ihtiyaç kredisi kampanyası detayları da ortaya çıktı. PTT üzerinden emekli maaşı alanlar, yüzde 4.19'dan başlayan faiz oranlarıyla, 36 ay vadeli ve 50 bin TL'ye kadar kredi çekebiliyorlar. Bu avantajlı koşullar altında aylık taksit tutarı 2 bin 415 TL'ye denk geliyor. Emeklilere yönelik düzenlenen bu kredi kampanyası, maddi rahatlama ve destek sağlama amacı taşıyarak, ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan emeklilere çeşitli imkanlar sunuyor.