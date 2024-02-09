Düşük mevduatlara bankadan dev çözüm! 1 dakikalık işlem ile her gün kazanın

Yeni yıl öncesinde bankalar açıklarını kapatmak ve yıl sonu bakiyelerini tamamlamak adına yeni müşteri kapmak ve müşterilerini mevduat faizlerine yönlendirmek için oranlarda artış eğilimine girmişti. Ocak ayında Merkez Bankası politika faizini arttırsa da mevduat faizleri düşüşüne devam ederken şu sıralar tavan rakamdan 5 6 puan geride seyrediyor. Yatırımı olan vatandaş bu konuda kendisine sunulan ek imkanları yakından takip ederken, kimi bankalar düşen faizlere inat yeni müşteriye yüksek vade imkanını sağlıyor.

ANADOLUBANK MEVDUAT HESABI

Anadolubank tarafından başlatılan kampanyadan sadece görüntülü görüşme ile yeni müşteri olacak birey faydalanacak iken, belirli şartları taşıması durumunda da yüksek faiz ile mevduat hesabı açılma imkanı sunacak. Bu sayede yatırımı olan kişi yatırımından daha fazla gelir elde edecek. Anadolubank resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde Görüntülü görüşme ile Renkli Hesap açan müşteriye özel olarak faiz imkanı sunacaklarını belirtilmekte.





Renkli Hesap’ın %48 avantajlı faiz oranı Renkli hesap açtıracak olan bireyi kapsayacak. NFC özellikli telefonu veya çipli T.C. kimlik kartı bulunmayan vatandaş için de bazı kolaylıklar sağlanacak. Online başvuru formu ile işlemlerin tamamlanması akabinde de yüzde 47 faiz oranından faydalanılabilinecek. Banka tarafından yapılan açıklamada hoşgeldin döneminin 90 gün süreceği belirtildi. Bu tarihten sonraki mevduatların mevcut hesaplama ile uygulanacağı belirtildi.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜYOR MU?

Bankaların açıkladığı vadeler göz önünde bulundurulduğunda 31 günlük en yüksek faiz şu sıralar yüzde 44- 45 civarında seyretmekte. Kimi bankalar özellikle de uzun vade de daha yüksek oran verirken, en yüksek oran da 47'ye kadar çıkmakta. Şubat ayından TCMB politika faizi kararı sonrasında mevduat hesapları için tekrar hesaplama yapılacağı tahmin ediliyor.