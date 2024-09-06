Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve döviz kurlarıyla ilgili öngörülerini ortaya koydu. 2025 yılında Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 26.42 oranında bir değer artışı yaşaması bekleniyor. Ancak, uzmanlar enflasyon ve döviz dinamiklerinin ekonomi üzerindeki baskısını sürdüreceğini vurguluyor. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, “2025 yılı için enflasyon artışının döviz artışını geçeceğini öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. İşte OVP verileri ve Türk Lirası’nın performansına ilişkin merak edilen detaylar...

2025 YILI İÇİN DOLAR TAHMİNLERİ VE OVP’NİN YOL HARİTASI

Ekonomideki zorlu sürecin yönetilmesi amacıyla 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu program kapsamında Türkiye’nin ekonomik büyüme, enflasyon ve döviz hedefleri yeniden belirlendi. OVP’ye göre, 2024 yılı sonunda doların 33.22 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Bu tahmin, daha önce öngörülen 23.9 TL seviyesinin oldukça üzerinde.

2024 yılında doların yüzde 41.4 oranında bir artış göstermesi öngörülüyor. Programın en dikkat çeken verilerinden biri ise 2025 yılı için yapılan tahminler. Doların, 2025 yılı ortalamasının 42 TL seviyesinde olacağı, 2026’da ise bu rakamın 44.4 TL ve 2027 yılında 46.9 TL seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. 2025 yılında doların yüzde 26.42 oranında artış göstermesi ise uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

TL’NİN 2024’TEKİ KÖTÜ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Türk Lirası, küresel piyasalarda 2024 yılında Arjantin pesosunun ardından en kötü performansı sergileyen para birimi oldu. Yıl içerisinde Türk Lirası’nın değer kaybı yüzde 14’ü aşarken, enflasyon ve döviz kurundaki baskı Türkiye ekonomisi üzerinde etkisini sürdürdü. Uzmanlar, Türk Lirası’nın zayıflamasının temel sebepleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, artan enerji fiyatları ve sıkı para politikalarını işaret ediyor.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, TL’nin performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, “2025 yılında kurun nominal olarak artış göstereceği kabul edilse de reel değerlenmede bir yavaşlama bekliyoruz. 2025 yılı için enflasyon artışının döviz artışından daha yüksek olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Bu da Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen enflasyon baskısının devam edeceğine işaret ediyor.

FAİZ POLİTİKALARI VE DÖVİZ TALEBİ ARTACAK MI?

Döviz kurlarının 2025 yılında nasıl şekilleneceği konusunda uzmanlar, faiz politikaları ve döviz talebinin etkili olacağını belirtiyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte döviz talebinin artacağı öngörülüyor. Türkiye’deki faiz politikalarının gevşetilmesi yönündeki siyasi baskılar da bu tahminleri güçlendiriyor. KKM sisteminin kaldırılmasının ardından dövize olan talebin artması, kurun daha da yükselebileceği anlamına geliyor.

Ekonomi yönetiminin döviz ve enflasyon arasındaki farkı kapatmak için yeni politikalar geliştirmesi gerektiği vurgulanırken, OVP’de açıklanan döviz tahminlerinin bu gelişmeler doğrultusunda şekillendiği görülüyor. 2025 yılında döviz talebinin artması ile birlikte, enflasyon ve döviz kurları arasındaki ilişkinin daha karmaşık bir hale gelebileceği düşünülüyor.

YABANCI FONLAR VE TL TAHVİLLERİNE İLGİ

Yabancı yatırımcıların Türk Lirası cinsinden tahvillere ilgisi, enflasyon ve döviz dinamikleriyle yakından ilişkili. AllianceBernstein Holding LP'nin borç direktörü Christian DiClementi, yüksek enflasyon ve TL’nin zayıflaması nedeniyle TL tahvillerinin en az altı ay boyunca cazip bir yatırım aracı olarak görülmeyeceğini ifade etti. DiClementi, Türkiye’de faiz oranlarının düşmesi yönünde artan siyasi baskılara dikkat çekerek, bunun TL’nin daha da zayıflamasına neden olabileceğini belirtti.

Türkiye'nin zorlu ekonomik koşulları, yabancı yatırımcıların TL tahvillerine olan ilgisini sınırlarken, yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları yatırım kararlarını etkileyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

2025’TE TÜRK LİRASI İÇİN NELER BEKLENİYOR?

2025 yılı için öngörülen yüzde 26.42’lik dolar artışı ve enflasyonun bu dönemde daha fazla yükselme olasılığı, Türk Lirası’nın performansını daha da kritik hale getiriyor. Uzmanlar, döviz artışına karşı alınacak önlemlerin sınırlı olabileceğini, ancak enflasyonun kontrol altına alınmasının öncelik taşıdığını vurguluyor.

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygulamaları, enflasyonu düşürmeyi hedeflerken, döviz kurundaki artışlar ise Türkiye ekonomisinin dengelerini sarsmaya devam ediyor. 2025 yılında TL’nin nominal olarak değer kazanması beklense de, enflasyon ve döviz arasındaki dengesizlikler ekonomiyi zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.