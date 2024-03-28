Ektresine bakmayan kredi kartı kullanıcıları yandı! Her faturaya yüzde 5 zam geldi

Fatura ödemesi yapan ve bunu otomatik olarak sağlayan birey için yeni bir gelişme yaşandı. Özellikle son zamanlarda bankalar tarafından başlatılan kampanyalar sonrasında artış sağlanan otomatik fatura talimatı ödemeleri ile alakalı son dakika bir uygulamaya geçtiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay bankalar tarafından yapılan açıklamada kredi kartı üzerinden otomatik fatura talimatı veren bireyin faizli olarak ödeme sağlayacağı belirtilirken, bu kapsamda bu ay kredi kart ekstrelerine bu durumun yansıdığı ortaya çıktı.

Bankalar tarafından özellikle de son aylarda otomatik fatura talimatı vermeleri adına birçok kampanya açıklanmaya devam ediyor. Genel olarak sunulan kampanyalarda yüksek tutarda geri ödeme sağlanırken, geçtiğimiz aya kadar bu talimatlar için herhangi bir faiz alınmıyor ya da çok düşük talepler oluşturuluyordu. Ancak Mart ayı ekstresini bakan vatandaş yüksek tutarda olan otomatik fatura ödeme faizi ile karşı karşıya kaldı.





OTOMATİK FATURA TALİMATLARINA FAİZ UYGULAMASI

Konu ile alakalı olarak birçok müşteri tüketici hakem heyetine başvuru yapmış bulunuyor. TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü konu ile alakalı açıklama yaptı. Vatandaşın mevduatını çekebilmek adına tüketicilerden otomatik talimat almaya çalışan bankalar ile alakalı açıklama yapan Güllü, son aylarda müşterinin kredi kartı ile yaptıkları otomatik talimatlardan yüksek faiz ücreti almaya başladıklarını belirtti. Bankalar düzenlediği kampanyalar ile vatandaşı kandırarak otomatik ödemeye yönlendirdiğini belirten Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez bu ay itibariyle faiz alındığını belirterek bunun nakit ödeme olduğunu belirttiklerini ifade etti.





Otomatik fatura ödeme talimatları uygulamasında faiz oranı don dönemlerde yükselen kredi kartı faizlerinden bile yüksek seyrediyor. Kredi kartı faizleri ortalama olarak 3.80 civarında seyrederken otomatik fatura talimatlarındaysa bu orak %5 olarak açıklanmış bulunuyor. Konu ile alakalı vatandaşlara uyarıda bulunan isimler bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura talimatları faizlerinin istenebilme maddesinin olduğu konusunda bilgilendiriyor.

FAİZLERE E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞİKAYET

Otomatik fatura talimatı veren ve farkında olmadan %5 faiz oranı ile fatura faizi ödeyen tüketicinin bu ödemeleri geri alması için tüketici hakem heyetine başvurulması gerekiyor. E-devlet platformu üzerinden tüketici hakem heyetine giriş yapılarak başvurarak tamamlanabiliyor