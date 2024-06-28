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Elektriğe şok zam! Temmuz da elektrik faturanız yarı yarıya artacak

Uzmanların uzun zamandır zam beklediği elektrik tarifelerine uygulanacak zam ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 14:02
Elektriğe şok zam! Temmuz da elektrik faturanız yarı yarıya artacak

Uzmanların uzun zamandır zam beklediği elektrik tarifelerine uygulanacak zam ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. BDDK tarafından yapılan açıklamada vatandaşın günlük yaşantısını derinden etkileyecek olan zam oranı açıklandı. Yeni zamlıelektrik tarifesi 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek ve Temmuz ayı faturaları neredeyse yarı yarıya artacak. 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle elektrik satış fiyatlarına zam uygulamasının devreye alındığı belirtti. Bu karar özellikle de mesken elektrik kullanan bireyi etkileyecek. 

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre mesken grubune yüzde 38 zam uygulaması devreye alınacak. Tarımsal faaliyetlerde olan abone grubuna yapılan zam yüzde 30 olarak uygulanacak. Kamu ve özel sektörde zam oranı düşük kademede yüzde 38 olarak açıklanırken, yüksek kademede ise yüzde 20 devreye girecek. 

eşek

Yapılan zam ile birlikte 100 kilovatsaat elektrik tüketimi mesken abonelerde  207,23 liraya yükselecek. Yani, elektrik faturaları yeni hesaplama ile birlikte neredeyse iki kat artacak. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ciddi bir ekonomik yük oluşturacağa benziyor.

TEMMUZDA ELEKTRİĞE ZAM

EPDK zammın gerekçesi olarak, enerji üretim maliyetlerindeki artışları belirtti. Küresel piyasalardaki oynaklı, jeopolitik olaylar enerji yatırımlarındakş yavaşlamalar enerji fiyatlarının tavan yapmasına mahal verdi.  Uzmanlar geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda elektriğe zam belediklerini ve oranın ise yüzde 50 civarında seyuredeceğini belirtmişti. Elektrik satış fiyatının, zam öncesinde maliyetin altında olduğunu belirten ekonomi kaynakları, yapılan ytüzde 38'lik zammın yeterli olmayacağını ve yıl sonuna kadar yeni bir zamlı tarifenin devreye alınabileceğini sözlerine ekledi.

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