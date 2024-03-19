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Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak

QNB Finansbank fatura ödemelerinizi destekliyor! 750 TL fatura yardımı kazanmak için yapmanız gerekenler haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 23:52
Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak

QNB Finansbank, fatura ödemelerini kolaylaştırmak ve müşterilerini ödüllendirmek için çarpıcı bir kampanya başlattı. 31 Mart tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya, otomatik fatura ödemelerine yönelik ve oldukça cazip.

Banka, QNB Mobil üzerinden müşteri olup QNB Finansbank vadesiz hesap veya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartıyla 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren herkese 750 TL'ye varan ParaPuan hediye ediyor. Bu kampanya ile fatura ödemeleri artık sadece kolay değil, aynı zamanda karlı!

Detaylara baktığımızda, her yeni talimat için müşterilere 250 TL değerinde ParaPuan verileceği görülüyor. Ancak kampanya sadece bu kadarla da kalmıyor. Kazanılan ParaPuan'lar, QNB Finansbank POS'larında kullanılabilecek ve 25 gün içinde harcanması gerekecek.

qnb finansbank fatura

Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, verilen talimatların 30 Eylül 2024 tarihine kadar açık kalması gerekliliği. Aksi takdirde, kazanılan ParaPuan'lar geri alınacak.

Bu kampanya, hem faturaların düzenli ödenmesini teşvik ediyor hem de müşterilere ekstra kazanç sağlıyor. Ancak unutulmaması gereken bir diğer detay ise her müşterinin kampanyadan sadece bir kez yararlanabileceği ve toplamda 750 TL değerinde ParaPuan kazanabileceği.

QNB Finansbank, müşterilerine sunduğu bu fırsatla fatura ödemelerini daha da kolaylaştırırken, onları aynı zamanda ödüllendiriyor. Bu kampanya ile faturalarını ödeyen herkes, ekstra kazanç elde etme şansını kaçırmamalı!

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