Elektrik faturası yüksek gelene müjde! 300 TL destek devreye girdi

Özellikle de kış dönemine girilmesi ile birlikte vatandaşın fatura yükü katbekat artıyor. Artan giderler karşısında bankaların düzenlediği kampanyalar cepleri rahatlatıyor.

Yapı Kredi Bankası da yeni düzenlenen kampanya kapsamında elektrik faturalarına destek sağlıyor. Banka müşterisi olan vatandaşın otomatik fatura talimatı vermesi durumunda 10 Şubat tarihine kadar 300 TL geri ödeme imkanı sağlıyor. Fatura zamlarının vatandaşı olumsuz etkilediği şu dönemde banka tarafından hazırlanan bu kampanya artı bir avantaj olarak dikkat çekiyor.





ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Elektrik faturalarını zorlamayacak sistem devreye girdi. Yapı Kredi Bankası elektrik faturası talimatı veren müşterisine özel 300 TL hediye ediyor. Hem faturayı unutmadan zamanında ödenmesini sağlayan otomatik ödeme talimatı veren vatandaş diğer taraftan da kazandığı 300 lira ödeme ile istediği alışverişi yapabilme imkanını kazanıyor. Ocak ayında başlayan kampanyanın 10 Şubat'a kadar geçerli olduğu açıklanmış bulunuyor.





Elektrik faturalarının yüksekliği vatandaşın bütçesini sarstığı şu dönemde banka tarafından sunulan 300 liralık geri ödeme Özellikle de elektrik faturasını bir bölümünü karşılamak adına büyük bir fırsat sunuyor. Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yapılan başvuru ve fatura talimatı verilmesi durumunda geri ödeme olarak 300 TL hesaplara wordpuan olarak aktarılıyor.

Yapı Kredi Bankası elektrik faturalarına özel olarak başlattığı kampanya, vatandaşın bütçesinin sarsıldığı şu kış döneminde ayrı bir avantaj olarak değerlendiriliyor. 10 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan faydalanmak isteyen müşteri otomatik fatura talimatı işlemini de mobil ya da internet bankacılığı üzerinden tamamlayabiliyor. Verilen talimat sonrasında 300 TL chip para istenilen alışverişlerde kullanılabiliyor.