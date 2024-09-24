Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

Artan fiyatlar özellikle de faturaların kabarık gelmesine mahal verdiği şu günlerde bankalar tarafından sunulan indirim kampanyaları yakından takip ediliyor. Özellikle de bankaların otomatik ödeme talimatlarına tek seferde yapacağı ödeme fatura desteği olarak yorumlanırken, her banka neredeyse ay ay otomatik fatura talimatı güncellemesini sunmaya devam ediyor. Bu kampanyaları sunan bankalar arasında yer alan Türkiye Finans otomatik fatura talimatı ile alakalı açıklamasında 2.300 TL'ye varan indirim sunacağını açıklamış bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS OTOMATİK FATURA TALİMATI

Türkiye Fİnans tarafından bir süredir devam eden kampanya kapsamında müşteri hem fatura yükünden kurtulacak chem de kullanım kolaylığına dahil olacak. Mobil uygulama üzerinden Happy Bonus Kart başvurusunda bulunan ve otomatik fatura ödeme talimatı veren bireysel bankacılık müşterileri, toplamda 2.300 TL’ye varan bonus kazanma şansına sahip olacak iken, her ay fatura ödemek için sıra bekleme hezimetinden de kurtulacak.

OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATI NASIL VERİLİR

Sadece Türkiye Finans'a yeni müşteri olacak vatandaşı yakından ilgilendiren kampanyada ilk önce özellikle de mobil üzerinden müşteri olma işlemlerinin tamamlanması gerekmekte. Müşteri olunması akabinde yine mobil uygulamadan kolayca Happy Bonus Kart başvurusunda bulunan ve başvurusu onay alan müşteri kampanyaya dahil olabilir. Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarınızı otomatik olarak ödemek için oluşturulan talimat ile birlikte Happy Bonus Kartı ile yapılan her 1.000 TL ve üzeri harcamada ek bonus kazanma fırsatı sağlanacak.

Kampanya, Türkiye Finans'a yeni katılan ve mobil bankacılığı aktif olarak kullanan tüm bireysel müşteriler için geçerli olduğu açıklanırken, kredi kartı üzerinden verilen talimatların kampanya kapsamında olacağı belirtilmiş bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS 2300 TL BONUS FIRSATI

Kampanya kapsamında, Türkiye Finans mobil uygulaması üzerinden yapılan Happy Bonus Kart başvurusu ile ay içinde gerçekleştirilecek 1.000 TL ve üzeri harcamalarda 2.000 TL’ye kadar bonus kazanılabilecek iken, aynı zamanda, otomatik ödeme talimatı veren her müşteri için toplamda 300 TL bonus fırsatından faydalanabilecek. Böylece müşteriler, düzenli fatura ödemelerini kolayca yönetebilirken, harcarken kazanma imkanına da kavuşacak.