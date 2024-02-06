Elektrik, telefon, su faturası adına olan dikkat! 500 TL indirimli ödeyeceksiniz

Yeni yıl zamlarla beraber geldi. Ürün ve hizmet zamları karşısında cepleri boşalmaya başlayan vatandaş, acil ihtiyaçları için ya da alışverişlerini daha düşük meblağda sağlamak için bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Ay ay güncellenen banka kampanyaları vatandaşın ihtiyaçlarına tek çare olabiliyor. Düşük faiz ya da faizsiz olarak sağlanan kredi ödemeleri ilk tercih olarak bilinirken, ödemelere ek puanlar ya da son zamanlarda her bankada mevcut olan otomatik ödeme talimatına yapılan ödemeler de ön planda yer alabiliyor. Dijitalliğe geçiş aşamasında en çok dikkat çeken mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olunması ya da ödeme talimatı verilmesi durumlarında bir çok ödeme alınabiliyor. Faizsiz kredi imkanları yeni müşterilere sağlanırken, fatura talimatı veren müşteri de talimat başına geri ödeme alabiliyor.





HALKBANK ŞUBAT KAMPANYASI

Halk Bankası da Şubat ayı kampanyasını açıkladı. Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında Paraf kullanıcılarına özel otomatik ödeme talimatına geri ödeme imkanı sunulacağı belirtildi.

Elektrik, doğalgaz, televizyon, su, GSM ve telekom gibi aylık ödemelere otommatik ödeme talimatı verilmesi durumunda 500 TL'ye varan ödeme yapılacağı belirtildi. 1 Şubat'ta başlayan kampanyanın 29 Şubat'ta sona ereceği belirlenirken, talimat başına 50 TL toplamda 500 TL kazanma imkanı olacak. Paraf Mobil uygulamasından yapılacak olan başvuruların kabul edildiği kampanyaya FATURA yazıp 3404’e SMS göndererek de dahil olunabiliyor. Mevcut kampanyaya dahil olan birey, kazanabileceği 500 lirayı faturalarında indirim olarak kullanabiliyor.

FATURA BAŞINA 50 TL

Halk Bankası otomatik ödeme talimatı kampanyasında 10 taneye kadar emir verilebiliyor. Tek talimata 50 TL ödül hakkı tanınıyor. ParafPara olarak sağlanacak ödemeler için ise tarihin 7 Mart 2024 olduğu, kampanya açıklamasında yer alıyor.