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Elinde bu altından olan yandı! Kuyumcularda bozdurma devri sona erdi

Kuyumcular, son günlerde sıkça tercih edilen kesme altınlar konusunda önemli bir uyarıda bulunuyorlar. Özellikle paketli altınların yerine tercih edilen bu kesme altınlar, üzerlerinde barkot veya seri numarası bulunmaması nedeniyle dolandırıcılık vakalarına yol açabiliyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.03.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 08:12
Elinde bu altından olan yandı! Kuyumcularda bozdurma devri sona erdi

Kuyumcular, son günlerde sıkça tercih edilen kesme altınlar konusunda önemli bir uyarıda bulunuyorlar. Özellikle paketli altınların yerine tercih edilen bu kesme altınlar, üzerlerinde barkot veya seri numarası bulunmaması nedeniyle dolandırıcılık vakalarına yol açabiliyor. Antalyalı kuyumcu Çağrı Yılmaz, "Ucuz altın diye bir inanış var ancak aslında ucuz altın yoktur. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir" şeklinde uyarıyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİ ARTIYOR

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Altın fiyatlarının İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle rekor seviyelere çıktığı bir dönemde, birçok vatandaş altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Ancak, kesme altınların üzerinde belirgin bir tanımlayıcı olmaması, bu altınların gerçek değerinin ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Bu durum da dolandırıcılık riskini artırıyor.

Kuyumcu Halil Güvençoğlu, "İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaşın etkisiyle altın fiyatlarında yükselme oldu. Bu dönemde vatandaşlarımızın altına olan talebi arttı. Ancak, kesme altınlar üzerinde seri numarası bulunmuyor ve bu nedenle satışı zorlaşıyor. Bu sorunların yaşanmaması için paketli altın alınması daha sağlıklı olur" şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Altın, son 10 yılda yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılıp kazandıran araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak, kesme altınların ayarının düşük olması ve üzerlerinde herhangi bir tanımlayıcı olmaması, bu altınların gerçek değerinin tespitini zorlaştırıyor.

Çağrı Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ancak aslında ucuz altın yoktur. Kesme altına talep çok fazla ancak bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsaittir. Bu nedenle, paketli altınlar daha güvenlidir ve satın alırken daha dikkatli olunmalıdır" şeklinde uyarıyor.

Altın yatırımı yaparken dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak önemlidir. Kesme altınlar gibi tanımlayıcı özelliklere sahip olmayan altınların alım-satımı riskli olabilir, bu nedenle müşterilerin bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir.

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